UNCTAD: Pandemie opět způsobí velké ekonomické škody v turistice

Ženeva - Kolaps mezinárodní turistiky v důsledku pandemie covidu-19 by mohl světové ekonomice v letošním roce způsobit ztrátu 1,7 až 2,4 bilionu dolarů (zhruba 36,4 až 51,4 bilionu Kč). Ve své zprávě, kterou vydala společně se Světovou turistickou organizací (UNWTO), to dnes předpověděla Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Ztráta by tak mohla dosáhnout podobné úrovně jako v loňském roce, kdy podle odhadů UNCTAD činila 2,4 bilionu dolarů.

"Výhled na letošní rok nevypadá o mnoho lépe," uvedl Ralf Peters z odboru UNCTAD pro obchodní analýzy. "První tři měsíce byly opět špatné, příliš se necestovalo. Očekává se určité oživení ve druhé polovině roku," dodal. S plným zotavením turistického sektoru však UNCTAD nepočítá dříve než v roce 2023. Upozorňuje také, že zotavení bude do značné míry záviset na globálním vývoji očkování proti covidu-19.

V roce 2020 se počet příjezdů turistů ze zahraničí proti roku 2019 v důsledku pandemie propadl o 73 procent. Letos by měl pokles ve srovnání s rokem 2019, tedy s obdobím před příchodem pandemie, podle odhadů UNCTAD činit 63 až 75 procent.

"V mezinárodní turistice jsme teď na úrovních z doby před 30 lety," upozornila UNWTO. "Živobytí mnoha lidí je opravdu v ohrožení," dodala.