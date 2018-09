New York - V šestém zápasu na US Open došly Karolíně Muchové síly. Po třech výhrách v kvalifikaci a dvou premiérových na grandslamu už neměla energii čelit Australance Ashleigh Bartyové. Přesto byla se svým překvapivě dlouhým tažením turnajem spokojena, Zjistila, že mezi ní a elitními hráčkami není až tak propastný rozdíl.

"Fyzicky na mě všechno padlo. Už mě všechno pobolívá, hlava taky nefungovala. Nejsem stroj," mluvila unaveně. S turnajovou osmnáctkou Bartyovou prohrála i kvůli 38 chybám 3:6 a 4:6. "Teď jsem smutná, chtěla jsem vyhrát. Ale vyspím se z toho a budu brát celý turnaj pozitivně a tvrdě makat dál," řekla Muchová.

S Bartyovou měly původně hrát na Grandstandu, třetím největším stadionu v areálu, ale organizátoři zápas přeložili na menší kurt číslo pět. "Ptali se nás hodinu předem, jestli souhlasíme se změnou, prý mělo pršet," řekla Muchová. Raději by hrála na větším dvorci. "Bohužel, ten nový kurt byl i rychlejší, což víc sedělo soupeřce. Hodně měnila hru, já byla unavená, pomalá na nohách a u míčů pozdě," dodala..

Grandslamovou premiéru ale zvládla jako málokdo. Postupem do 3. kola se v žebříčku posune ke 140. místu a především si odveze cenný výsledek. Ve druhém kole se v New Yorku postarala o překvapení výhrou nad bývalou světovou jedničkou Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska. Dostala se díky tomu do světel ramp, dokonce ji fanoušci ve městě poznali a žádali o fotku a podpis. "To je pro mě nové, hezké," řekla. Zvýšený zájem ji ale prý nerozptýlil.

Poprvé se střetla s hráčkami světové dvacítky. Jednu porazila a i druhé dokázala místy vzdorovat. "Vidím, že i s takovýma holkama můžu hrát, stačí se do zápasů proti nim jen prokousat. To je na tom to nejtěžší. Rozdíl dělá jen hlava. Poznala jsem, že ani mezi mnou a těmi nahoře není extra rozdíl," řekla Muchová.

V minulých letech olomouckou rodačku zbrzdily v rozletu zdravotní komplikace. Vypočítala, že měla problémy s koleny, zády či třísly. "Rychle jsem vyrostla, ale letos docela držím. Začala jsem se lépe starat o své tělo. Víc se ho snažím poslouchat. Pořád ale mám co zlepšovat," řekla dvaadvacetiletá hráčka.

Od letoška trénuje v Praze na Štvanici. Získala tam kromě tréninkového zázemí i jednoho slavného rádce v trojnásobném grandslamovém vítězi Janu Kodešovi. "Pan Kodeš je super. Občas si sedneme na oběd, mám k němu respekt. Myslím, že mě má rád a já jeho taky," řekla Muchová a doufala, že od vítěze Wimbledonu dostane po turnaji povzbuzující zprávu.

Radši by se na US Open ještě zdržela, ale po vyřazení odletí v neděli domů. Nákupy na slavné Páté Avenue neplánovala. "Pozvu můj tým na večeři," udělala tečku za svým překvapivým newyorským pobytem.