Úmrtí Sinéad O'Connorové není podezřelé, uvádí policie

Dublin - Policie nevyšetřuje úmrtí irské zpěvačky Sinéad O'Connorové jako podezřelé, ženu nalezli v jejím londýnském domě "nehybnou" a "nereagující" a ve středu v 11:18 místního času ji prohlásili za mrtvou. Rodina zpěvaččino úmrtí oznámila "s velkým zármutkem", píše web stanice BBC. Na úmrtí irské hudební legendy reagovala řada umělců i politiků.

"Byla zábavný člověk a totální odvaz, když jste s ní trávili čas. Vždycky se snažila trochu rozvířit vody, kopnout do vosího hnízda. A rozhodně měla jedinečný, ohromný talent. Je teď bezpochyby na lepším místě. Tak šťastný let, drahý anděli," vzkázala O'Connorové dnes od mikrofonu rozhlasu BBC Radio 2 zpěvačka The Pretenders Chrisse Hyndeová.

Irský taoiseach, předseda vlády, Leo Varadkar řekl, že její hudbu "milovali po celém světě a jejímu talentu se nic nevyrovnalo". Místopředsedkyně irské republikánské strany Sinn Féin Michelle O'Neillová zesnulé zpěvačce věnovala projev v severoirském parlamentu. Řekla, že "Irsko ztratilo jednoho z velikánů". "Tolik talentovaná ženská umělkyně, skutečná průkopnice. Její ztrátu pocítí mnozí," řekla O'Neillová.

Zpěvák The Smiths Morrissey na svém webu napsal, že O'Connorová "měla kuráž mluvit, když ostatní pohodlně setrvávali v tichosti". "Byla odsuzována prostě za to, že byla sama sebou. Její oči se zavřely v hledání duše, kterou mohla nazývat svou vlastní," uvedl Morrissey.

Populární irská televizní hlasatelka Laura Whitmorová na svém instagramu napsala, že Sinéad byla "největší hvězdou, kterou kdy potkala". "Měla nejkrásnější hlas, tvář i auru. Jako Irka vyrůstající v 90. letech mi byla vším, ukazovala, že i holky můžou být cool, že irské ženy mohou být světoznámé, říkat, co si myslí a oholit si hlavu nejen kvůli klukům," napsala Whitmorová, která uvedla, že se zesnulou zpěvačkou v dětství bydlela ve stejné ulici.