Úmrtí s covidem v ČR je přes 7000, dvakrát víc než na konci října

Praha - Počet úmrtí s koronavirem v Česku přesáhl 7000, od konce října se zdvojnásobil. V pátek hygienici odhalili 5809 případů nákazy, o 1548 méně než před týdnem. Nakažených je aktuálně 90.669 lidí, zhruba 6300 z nich se léčí v nemocnicích. Nakažených i hospitalizovaných ubývá. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Rizikové skóre protiepidemického systému PES, podle kterého se v Česku řídí opatření proti koronaviru, ministerstvo k dnešku zatím nezveřejnilo. K pátku bylo na 62 bodech, což odpovídá čtvrtému z pěti stupňů rizik.

S nemocí covid-19 od březnového začátku jejího šíření v Česku zemřelo 7021 lidí. Denní počty úmrtí jsou od 19. října trojciferné. Dosud nejvíc lidí v jednom dni zemřelo 3. listopadu, kdy bylo 257 obětí. V tomto týdnu je úmrtí dosud 593. Na pátek jich sice připadá zatím 62, denní počty ale při pozdějších aktualizacích rostou.

V posledních dnech přírůstky mírně poklesly, ale předtím to bylo téměř 200 lidí denně a několikrát již byla překročena i hranice dvou stovek mrtvých za den. Letos na jaře přitom trvalo měsíc, než celkový počet mrtvých lidí s covidem-19 v Česku překročil 200.

Z dosavadních 487.563 případů koronaviru v Česku se 389.873 lidí vyléčilo. Většina má mírný nebo bezpříznakový průběh nemoci. V nemocnicích je podle čtvrtečních údajů 6307 lidí s covidem-19, v těžkém stavu je 913 z nich. Obě čísla jsou nejnižší od 26. října. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že příští týden by měl být v nemocnicích ukončen příkaz k zastavení odložitelné péče.

Denní přírůstky nakažených se v mezitýdenním srovnání snižují už zhruba dva týdny. Ještě na přelomu října a listopadu dosahovaly až přibližně 15.000 případů, v tomto týdnu se pohybují zhruba mezi 4200 a 6500 za den.

Méně se testuje, ale klesá také podíl pozitivních lidí mezi testovanými. Podle nové metodiky ministerstva zdravotnictví, která uvádí podíl nakažených z poprvé testovaných lidí, nikoliv ze všech provedených testů, se podíl v posledním týdnu drží zhruba mezi 25 a 30 procenty. Počátkem měsíce se blížil 40 procentům.

Nejvíce je nyní covid-19 rozšířený na Havlíčkobrodsku, kde hygienici za uplynulých sedm dní zaznamenali 651 nakažených na 100.000 obyvatel. Nad 500 případů má v tomto přepočtu aktuálně také Svitavsko a Chrudimsko. Relativně nejlépe je na tom za poslední týden Trutnovsko se zhruba 131 nakaženými na 100.000 obyvatel.

Díky postupnému zlepšování epidemické situace v Česku začne od pondělí rozvolňování opatření proti šíření koronaviru. Země se posune v systému PES z pátého nejtvrdšího stupně do čtvrtého, schválila v pátek vláda. Povoleno bude shromažďování až šesti lidí namísto dosavadních dvou, zákaz vycházení bude začínat od 23:00 místo současných 21:00. Obdobně se může prodloužit zavírací doba obchodů. Svateb, pohřbů nebo bohoslužeb se bude moci účastnit až 20 lidí.

Díky přesunu do čtvrtého stupně se také od středy 25. listopadu do lavic vrátí závěrečné ročníky středních škol a obnoví se v nich také praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Ve stejném termínu se začínají učit skupiny do 20 studentů posledních ročníků na vysokých školách. Opět bude možná také prezenční výuka "jeden na jednoho" na základních uměleckých školách a jazykových školách. Od pondělí 30. listopadu pak půjdou do škol děti z prvního stupně a deváté třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat po týdnu. Školy nyní učí přes internet.

Přehled vývoje počtu úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 a šíření nákazy v ČR:

Datum Celkový počet s onemocněním covid-19 Celkový počet lidí s prokázaným onemocněním 22. března 1 1165 3. dubna 57 4198 8. dubna 107 5324 13. dubna 157 6071 21. dubna 204 7045 2. května 250 7768 19. května 302 8668 4. července 350 12.465 15. srpna 400 19.899 17. září 502 44.151 26. září 611 63.295 1. října 703 74.274 6. října 834 90.039 8. října 910 100.771 10. října 1023 114.023 18. října 1550 173.904 22. října 2008 223.086 26. října 2576 268.379 29. října 3124 310.071 31. října 3523 335.102 3. listopadu 4210 362.981 5. listopadu 4620 391.938 7. listopadu 5019 411.206 13. listopadu 6111 454.026 20. listopadu 7021 487.563

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19