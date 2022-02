Umístění neřeším, hlavní je dobrý pocit, radovala se krasobruslařka Březinová

Peking - Krasobruslařka Eliška Březinová podle očekávání neudržela v dnešních volných jízdách 12. místo z krátkého programu, klesla na dvacátou pozici, přesto byla se svou olympijskou premiérou naprosto spokojena. V Pekingu si hned několikrát vylepšila osobní maxima.

"Jsem strašně ráda, že se mi povedlo probojovat se do volných jízd. Umístění mě až tak netrápí. Já si chtěla užít obě jízdy, což se mi povedlo, i když dnes s chybičkami. Mám osobní rekordy ve všech třech jízdách a dnes i v celkovém skóre, takže takhle se na to dívám," řekla Březinová novinářům. "Na olympiádu se dostane jednou za čtyři roky třicet nejlepších holek a být mezi nimi je skvělé. Zážitek převažuje nad výsledkem," uvedla krasobruslařka, která v sobotu oslaví 26. narozeniny.

Březinová byla po svém výsledku v krátkém programu zařazena do třetí skupiny s Američankami Mariah Bellovou, Alysou Liuovou, Belgičankou Loenou Hendrickxovou nebo Kim Je-lim z Koreje a hvězdnou sestavu si užívala.

"Je to velká čest a úžasný zážitek. Jsem ráda, že jsme se takhle potkaly. S Američankami a Korejkami jsem tady trénovala celý měsíc, takže když pominu ty dvě další holky, co s námi byly v rozjížďce, tak to byla v podstatě naše tréninková skupina," pousmála se Březinová. "Jízdu jsem se snažila užívat si od začátku do konce, i přes ty menší či větší chybičky. Je to úžasný pocit a já jsem ráda, že jsem tu mohla být," řekla

Chybovala při kombinaci trojitého lutzu s dvojitým toeloopem a poté u trojitého salchowu. Zejména první pád Březinovou mrzel. "Toho skoku byla velká škoda, protože lutz byl nádherný a zničehonic jsem u toeloopa ležela na zemi. To mě trošku mrzí, ale i tak jsem strašně ráda," uvedla.

Dopředu věděla, že i když si zajede osobní rekord, ve výsledkové listině klesne. "Já se ale úplně nedívala na to, jaké tam byly body. Věděla jsem, že holky jely dobře, ale nějak jsem nestudovala, kolik měly bodů. Když bych si spočítala dvě chyby, co jsem tam měla, tak bych nějakých 117, 118 bodů taky načetla, takže těžko říct," pokrčila rameny. Zároveň dobře věděla, že na 24. místo měla k dobru jen pět bodů.

Brněnská rodačka se v Pekingu představila i v týmové soutěži, což brala za další olympijské plus. "Trošku jsem si odzkoušela atmosféra, dala jsem si do hlavy, co přesně se děje. 'Kraťas' se mně povedl úplně perfektně, týmovka mně určitě pomohla," řekla Březinová. Ani jí nevadilo, že byla v Číně již od konce ledna. "Klidně bych tady vydržela další měsíc. Bavilo mě to, nemusela jsem se o nic starat, všechno jsme měly zařízené. Jen jsme přišly na trénink, odtrénujeme si a pak přijde závod," prohlásila.

V Pekingu zůstane až do pondělí, kdy se do Prahy vrací hlavní část české výpravy, a užije si i slavnostní zakončení her. "Určitě na něj půjdu a doufám, že to bude aspoň tak hezké jako zahájení, které se i strašně líbilo," řekla Březinová. Doma se pak bude připravovat na březnové mistrovství světa.