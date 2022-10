Umělečtí kolegové vzpomínají na Peška jako na velkého umělce i laskavého člověka

Praha - Umělečtí kolegové vzpomínají na dirigenta Libora Peška, který zemřel v neděli ve věku 89 let, jako na velkého umělce i laskavého člověka. Oceňují jeho umělecké schopnosti i charakterové vlastnosti, kterými dokázal okouzlit své okolí. V současné době nejvýznamnější český dirigent Jakub Hrůša ČTK sdělil, že si Peška váží jako dirigenta, jenž neúnavnou a soustavnou prací s orchestry pečoval o vzorné provádění nejvýznamnějších skladeb světového repertoáru, a především českého.

"Z jeho nahrávek takových autorů, jako jsou Josef Suk, Vítězslav Novák nebo skladatelé malující barvami imprese, jsem se opravdu mnoho naučil a inspiroval. V posledních letech Peškova života, ale nejen v nich, nás všechny okouzlovaly jeho nadhled a vyrovnanost, smysl pro sebeironii a laskavost. Cítili jsme se v jeho hudební i lidské společnosti harmonicky. Osobnost tohoto typu a formátu, svojskost Libora Peška není nahraditelná," uvedl.

Hrůša, který se od září 2025 stane novým hudebním ředitelem londýnské Královské opery v Covent Garden, mimo jiné zdůraznil, že Pešek získal světové renomé zejména jako umělecký ředitel a šéfdirigent Královského liverpoolského filharmonického orchestru, kde působil v letech 1987 až 1997. Britské velvyslanectví v Praze dnes na svém twitteru připomnělo, že za svoji činnost ve Velké Británii Pešek při příležitosti státní návštěvy královny Alžběty II. v ČR v roce 1996 obdržel Řád britského impéria.

Podle houslisty Jaroslava Svěceného byl Pešek "absolutně líbezný člověk" a skvělý dirigent. "Byl to takový ten typ, který když někam přijde, tak vyzařuje osobnost. A jak to u velkých lidí bývá, nemusel nic okázale předstírat. Byl skromným a komunikativním člověkem, se kterým bylo možné si skvěle popovídat i u kávy. Myslím, že to co dokázal, jako umělec, není ani potřeba vypočítávat. Žil skutečně naplno a ve svém oboru dosáhl takřka astronomických výšin," řekl Svěcený.

Na sociálních sítích reagoval na dirigentovo úmrtí houslista Václav Hudeček. "Včera nás opustil kamarád nejmilejší, velký kumštýř a nenahraditelný člověk Libor Pešek. S láskou a úctou budeme do konce života vzpomínat," napsal.

Počátkem 80. let vedl Pešek krátce Slovenskou filharmonii, v letech 1981 až 1990 byl stálým hostem České filharmonie. Celkem první český orchestr řídil na více než 150 koncertech. "Libor Pešek byl vynikající spontánní hudebník, inspirativní osobnost a skvělý dirigent, který zanechal silný český otisk zejména ve Velké Británii. Nezapomenutelný zůstane i jako velký propagátor díla Josefa Suka," podotkl generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Před koncem své aktivní činnosti Pešek zastával post hlavního dirigenta Českého národního symfonického orchestru (ČNSO). "Odešel můj drahý přítel, jeden z nejdůležitějších lidí v mém životě," konstatoval ředitel ČNSO Jan Hasenöhrl.