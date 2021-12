Umělecký kovář Štáfl tvoří křížovou cestu, která bude u Přibyslavi

Mladý umělecký kovář Petr Štáfl začal pracovat ve své kovárně v obci Uhry na Havlíčkobrodsku na křížové cestě, která bude umístěná v krajině. Povede po staré polní cestě ke čtyřmetrovému kovanému kříži osazenému vloni, jehož autorem je také on. Na snímku z 20. prosince 2021 ukazuje již dokončené XII. zastavení.

Mladý umělecký kovář Petr Štáfl začal pracovat ve své kovárně v obci Uhry na Havlíčkobrodsku na křížové cestě, která bude umístěná v krajině. Povede po staré polní cestě ke čtyřmetrovému kovanému kříži osazenému vloni, jehož autorem je také on. Na snímku z 20. prosince 2021 ukazuje již dokončené XII. zastavení. ČTK/Pavlíček Luboš

Přibyslav (Havlíčkobrodsko) - Umělecký kovář Petr Štáfl pracuje na křížové cestě, která bude rozmístěná v krajině u Přibyslavi. Poutníky povede do kopce ke čtyřmetrovému kovovému kříži, jenž byl u osady Uhry osazen loni a jehož autorem je také mladý umělec Štáfl. Jak řekl ČTK, podnětem ke vzniku dalšího díla bylo to, že o Velikonocích byly kvůli epidemii koronaviru zavřené kostely, kde většinou křížové cesty bývají.

Křížovou cestu Štáfl tvoří po dohodě s přibyslavským knězem Pavlem Sandtnerem. "Pan farář neměl kam s těmi lidmi jít. Tak mě požádal, jestli bych něco nezkusil vymyslet," uvedl.

Křížová cesta sleduje události spojené s ukřižováním Ježíše. "Já jsem tu cestu udělal jen pomocí jedné postavy, Ježíše Krista. Má to fungovat jako jakýsi dialog mezi poutníkem a zastavením," uvedl Štáfl. Za první vzorové dílo zvolil 12. zastavení zobrazující umírajícího Ježíše. Subtilní vrchní část s postavou Krista je na poměrně masivní podstavě. "To má také svoje opodstatnění, ten spodek má vyznačovat jakousi pozemskou tíži. Zároveň je to odstupňované, což může představovat stoupání na vrch Golgotu," přiblížil některé ze symbolických významů.

Křížová cesta z kovu bude mít 14 zastavení, přičemž 14. zastavením bude již vztyčený kříž. Každé zastavení bude vysoké okolo 1,8 metru, vážit bude asi 60 kilogramů. Kovář má teď v plánu vytvořit podstavce pro zbývající zastavení. "To je spíš řemeslná práce. Na konec si nechám postavy, protože tam je trošku potřeba invence, tak aby na to člověk měl klid," řekl.

Zastavení budou lemovat přes kilometr dlouhou cestu k Uhrám z Hesova u Přibyslavi. Osazování nových výtvarných děl bude navazovat na chystané úpravy cesty. Před příštími Velikonocemi by podle Štáfla mohla být křížová cesta na některém místě vystavená alespoň provizorně. "Na finále to bude osazené až v roce 2023," předpokládá.

Kovář Štáfl je také autorem návrhu na venkovní betlém z kovu, skla a ze dřeva, který by měl během adventu a vánočních svátků stát v Přibyslavi. Při tvorbě betléma by chtěl spolupracovat s dalšími místními umělci a řemeslníky. I k této aktivitě přispěla epidemie, kvůli níž Přibyslav přišla o akci s živým betlémem. Na nový betlém už probíhá sbírka.