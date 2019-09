Umělec nechal na rakouském stadionu vyrůst les, má lidi vyburcovat

Klagenfurt (Rakousko) - Na fotbalovém stadionu v rakouském Klagenfurtu se dnes veřejnosti otevřela obří umělecká instalace, které má diváky přimět k zamyšlení, zda lidstvo dokáže ochránit planetu před klimatickými změnami. Švýcarský galerista a tvůrce výtvarných intervencí Klaus Littmann nechal na stadionu Wörthersee vysázet vzrostlý les s 299 stromy, na nějž se návštěvníci z tribun mohou dívat jako na exponát. Podle autora si díky tomu možná uvědomí, že zdravý les se už brzy může stát vzácným úkazem, napsala agentura DPA.

Pohled na hrací plochu udržovaného stadionu pro 30.000 diváků osázenou břízami, modříny, borovicemi, duby či osikami působí velice překvapivě a tvůrce instalace tvrdí, že pozorování této proměnlivé krajiny se jen těžko omrzí. Projekt se připravoval šest let a vznikl na základě inspirace dystopickou kresbou rakouského malíře Maxe Peintera nazvanou Nezlomná přitažlivost přírody, na které stadion plný diváků pozoruje les.

Realizaci projektu měl na starosti švýcarský zahradní architekt Enzo Enea, který na stadion nechal převézt asi 50 let staré a až 15 metrů vysoké stromy z pěstitelských školek. Skladbu vybíral tak, aby co nejvíce evokovala typicky středoevropský smíšený les. Po ukončení instalace, která je zdarma přístupná do 27. října, budou stromy vysázeny na vybraném pozemku poblíž stadionu.