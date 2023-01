Umělci většinou vyjadřují podporu prezidentskému kandidátovi Petru Pavlovi

Praha - Zástupci kulturní scény většinou ve druhém kole voleb vyjadřují svou podporu prezidentskému kandidátovi Petru Pavlovi v souboji s Andrejem Babišem. Patří mezi ně i někteří z těch, kdo v prvním kole volili Danuši Nerudovou. Svůj postoj vyjadřují účastí na různých akcích na podporu bývalého generála Pavla. Kritiky se naopak dočkal hudebník Michael Kocáb, který se vyjádřil proti Babišovi i Pavlovi kvůli jejich komunistické minulosti. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

Bývalého náčelníka Generálního štábu Armády ČR a předsedu vojenského výboru NATO Pavla podporuje třeba divadelník Zdeněk Svěrák, režiséři Václav Marhoul a Jan Hřebejk, písničkář Jaroslav Hutka, herci Petr Čtvrtníček, Zlata Adamovská, Eva Holubová, Daniela Kolářová, Milan Šteindler či Vladimír Polívka nebo operní pěvkyně Dagmar Pecková.

Ve videu spolku Milion chvilek na podporu Pavla se objevili například Olga Sommerová, Josef Polášek, Jan Musil, Ester Geislerová, Aleš Háma nebo Marek Lambora. "Podporovala jsem Danuši Nerudovou, ale teď podporuji generála Pavla. Těším se na to, jak moje děti poznají, jaké je to mít důstojnou hlavu státu," uvedla ve videu zpěvačka Marta Jandová.

Také nedělní koncert Společně pro Pavla, který se odehrál v pražském Lucerna Music Baru, byl podporou Pavlovi v boji o prezidentský úřad. "Jsem ráda, že se scházíme společně v dobru, protože to dobro upevňuje mnohem hlouběji a pevněji než tma. Zůstaňme ve světle, nenechme se vtáhnout do negace. I když mluvíme s lidmi, kteří mají jiný názor, nenechme se vtáhnout do útočnosti," sdělila na koncertu herečka Jitka Čvančarová s tím, že "tady nejde jen o prezidentskou volbu, ale o demokracii".

I mezi umělci se však najdou lidé opačného názoru. "Raději budu volit zlo, které znám. Tam vím, co mohu čekat," naznačil, komu dá svůj hlas rockový hudebník Aleš Brichta.

Kritiky se dočkal hudebník Michael Kocáb, který se rozhodl druhého kola nezúčastnit. Podporovatelé Pavla ho obviňují, že tím nahrává jejich soupeři. "Naprosto nepřijatelné a zklamání je, že je tady 70 procent voličů, kterým nevadí komunistická minulost. A to je plivnutí do tváře všem obětem komunistického režimu, když někdo, kdo byl členem té organizace, se dnes chce stát prezidentem a nám je to jedno," prohlásil Kocáb v pořadu Pro a proti na stanici Český rozhlas Plus.

"I když jsme se o tom nebavili, cítím to podobně," sdělil jeho spoluhráč ze skupiny Pražský výběr Vilém Čok. "Oba ti kandidáti sloužili totalitnímu systému a já přemýšlím nad tím, jak je možné, že to národu nevadí. Možná je to tím, že generace, která zažila komunistický teror, vymírá a mladí lidé se nekoukají zpátky. Na druhou stranu si říkám, že každý se škraloupem se může polepšit a ukázat lidem, že jejich volba v něj byla správná" dodal.

Účast ve druhém kole voleb baskytarista Čok zvažuje. "Ale spíše ano. Ještě si počkám na závěrečné debaty. Ve hře mám varianty volit nebo vhodit prázdný list. Nechci svým názorem nikoho rozdělovat a je potřeba si uvědomit, že toto je svobodná volba. I v mé kapele či v Pražském výběru mezi sebou máme různé názory na různé věci, ale lidsky si stále připomínáme, že je třeba akceptovat názory toho druhého bez toho, abychom se navzájem napadali nebo uráželi. Chytří vědí," konstatoval.