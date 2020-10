Ultraortodoxní židy s covidem v Izraeli tajně léčí dobrovolníci

Tel Aviv - V ultraortodoxních židovských obcích v Izraeli již několik měsíců o tisíce lidí s onemocněním covid-19 tajně pečuje rozsáhlá síť dobrovolníků. Ti za nemocnými docházejí přímo domů a patrně tak o něco snižují zatížení nemocnic. S odvoláním na reportáže izraelské televize o tom dnes informoval zpravodajský web The Times of Israel.

Iniciativu zahájily antisionistické sekty komunity charedim, aby se jejich nakažení členové nemuseli léčit v nemocnicích. Postupně se ale síť dobrovolníku rozrostla do celého společenství, zatímco nemocnice v zemi čelí velké zátěži kvůli nárůstu nakažených, uvedl izraelský Kanál 12. Koronavirem nejpostiženější v Izraeli jsou právě ultraortodoxní obce a komunity izraelských Arabů. Komunity charedim pode listu Financial Times tvoří zhruba desetinu izraelské populace a čtvrtinu nakažených. Velké rodiny často žijí v malých domácnostech a skupiny věřících se často spolu modlí a učí, což k šíření viru přispívá. Při první vlně nákazy představovali senioři z této komunity zhruba 70 procent hospitalizovaných.

Organizátoři ultraortodoxního dobrovolnického programu tvrdí, že poskytují lepší péči než izraelské zdravotnictví a zároveň zmírňují zatížení zdravotního systému. Princip by podle nich mohl fungovat i mimo ultraortodoxní židovskou komunitu.

V uplynulých šesti měsících se dobrovolníci postarali o více než 2000 lidí s vážným průběhem covidu-19 a aktuálně pečují o zhruba 170 lidí, jejichž stav je vážný. Podle organizátorů projektu v nemocnici od začátku iniciativy skončilo pouze deset až 15 nemocných, z nichž tři zemřeli. Jednoho z nich před smrtí natočil minulý týden Kanál 12.

Dobrovolníci podle organizátorů také poskytli domácí péči několika náboženským lídrům, kteří se plně zotavili.

Na záběrech z ústředí dobrovolníků v jeruzalémské ultraortodoxní čtvrti Mea Šearim bylo vidět lékařské vybavení a mnoho testovacích sad na covid-19. Organizátoři uvedli, že v několika městech mají 220 kyslíkových koncentrátorů.

Organizátor Jicchak Markovich ukázal seznam 170 pacientů, kterým organizace nyní poskytuje zdravotnickou podporu. Dodal, že stát o těchto nakažených a zhruba 330 dalších, kteří potřebují léky, v Jeruzalémě a řadě dalších měst neví. Odhadl, že podle lékařů v nemocnicích by asi 170 z těchto lidí bylo ve vážném stavu, což by znamenalo, že Izrael má skoro 1000 vážně nemocných s covidem-19, nikoliv 824, jak v neděli uváděly úřady. Dodal však, že lékaři rozhodují o případech, kdy je hospitalizace nevyhnutelná.

Kanál 12 natočil návštěvy dobrovolníků u několika nakažených seniorů v rámci ultraortodoxní obce. Byl mezi nimi i 76letý muž, kterého zdravotníci navštěvovali tři až čtyřikrát denně. Nemohl mluvit a několik dní se mu těžko dýchalo. Odmítal však jít do nemocnice a jeho rodina tvrdila, že by to pro něj bylo nebezpečné, jelikož zdravotnická zařízení jsou přetížená a on by zůstal sám. Nakonec byl muž podle televize převezen do nemocnice navzdory svému nesouhlasu a následně zemřel.

Nikdo z lékařů, kteří se na projektu podílí, nechtěl být jmenován. "Jako lékař se starám o lidské bytosti. Naším cílem není pomáhat lidem obcházet zákony. Chceme pomoci systému a ubrat mu trochu zátěže. Nejde tady o stát uvnitř státu," uvedl jeden z nich.

Ultraortodoxní organizátoři to ale vidí jinak. "Máme tu autonomii, no a co? Ukradli jsme snad něco? Jen pomáháme. Lidé se zotavují a skoro nikdo neumírá, takže lidé mohou říkat co chtějí, podle mně to (projekt) zachraňuje životy," uvedl jeden z organizátorů.

Podle nedělní bilance ministerstva zdravotnictví je v devítimilionovém Izraeli přes 54.800 aktivních případů koronaviru, jinak téměř 290.500 od začátku pandemie. Ve vážném stavu je 824 pacientů, z nichž plicní ventilaci potřebuje 230. Úmrtí s covidem-19 země dosud zaznamenala 1980. Sobotní poměr pozitivních testů za den činil 7,3 procent, což je výrazně méně než 15 procent hlášených koncem září.