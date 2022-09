Ulice Londýna ucpaly davy lidí, kteří se loučili s královnou

Londýn - Ulicemi v centru Londýna dnes proudily statisíce lidí, kteří se přišli rozloučit s královnou Alžbětou II. Doprava v nejnavštěvovanější části metropole byla kvůli tomu nanejvýš složitá, policisté operativně uzavírali některé ulice nebo dokonce celé oblasti a lidé měli už ráno problémy dostat se kamkoli, kde by měli výhled na trasu smutečního pochodu mezi Westminsterem a Hyde Parkem. Ruch v centru ostře kontrastoval s tichými ulicemi v okrajových čtvrtích, kde byl vzhledem ke státnímu svátku jen minimální provoz.

Jeden zástup lidí po celé dopoledne směřoval od Trafalgarského náměstí k Buckinghamskému paláci, kam však nebylo možné se kvůli policejním zátarasům dostat. Hlídky odkláněly pěší postranními ulicemi, kudy ještě šlo bez problémů projít, přesto se tvořily zácpy a mnozí své úsilí dostat se na konkrétní místo vzdali.

Lidé, kteří chtěli na vlastní oči zahlédnout smuteční průvod s rakví, se museli podél jeho trasy postavit s několikahodinovým předstihem. Londýnská radnice už krátce po deváté ráno na twitteru upozornila, že místa na sledování procesí jsou zaplněná a nikdo další už se do nich nedostane.

O poznání pohodlnější bylo sledování pohřbu na velkoplošných obrazovkách v Hyde Parku. V areálu vytvořeném u vítězného oblouku Marble Arch se sice shromáždil mnohatisícový dav, po celou dobu se jím však dalo bez větších problémů pohybovat. Pouze na několika málo místech se tvořily tlačenice, zejména když se dav odpoledne rozcházel. Policie kvůli tomu uzavřela ulice v okolí parku.

Uzavřené byly také některé stanice metra v centru a na chodnících postávaly stovky zaměstnanců dopravního podniku i dobrovolníků, kteří lidem radili, jak najít cestu. Rodiny s malými dětmi a kočárky nebo hendikepované policisté instruovali, aby se kvůli tlačenicím k třídě Mall nebo Westminsteru vůbec nepokoušeli dostat. Rušného dne v centru se mezitím snažili využít pouliční prodejci, kteří nabízeli květiny, vlajky nebo klobouky v britských národních barvách.

Obyvatel hlavního města Spojeného království Zhoobin Saremi dnes ČTK řekl, že při cestě do práce uvázl v zácpě na celé dvě hodiny. "V době pohřbu jsem byl v práci. Ve chvíli, kdy se držely dvě minuty ticha, se všichni lidé zastavili. Stáli tiše a nehybně na počest Její Výsosti," uvedl Saremi. "Pracovali jsme s velmi hlučnými stroji, v tu chvíli jsme je vypnuli," doplnil.

Při cestě do zaměstnání začala doprava podle Saremiho houstnout až v blízkosti centra. Do města se podle něj dalo dnes dopoledne nejlépe dostat několika autobusy, které jezdily zdarma až do centra.

Okrajové čtvrtě britské metropole naproti tomu zažívaly jen minimální provoz, což reflektovalo skutečnost, že vláda na den pohřbu královny vyhlásila státní svátek. Ulice byly dopoledne téměř prázdné, v soupravách metra mimo centrum jezdily jen desítky cestujících. Na dveřích obchodů i jiných podniků se objevovaly různé varianty sdělení, že na počest Alžběty II. je dnes zavřeno.

Pohřeb královny láme rekordy ve sledovanosti, pro televize je ale ztrátový

Televizní přenosy z pohřbu zesnulé britské královny Alžběty II. se zařadí k nejsledovanějším vysíláním v britských dějinách. Zatímco vydavatelé novin a časopisů vydělali na rekordním prodeji tiskovin s touto tematikou, pro televize bude tento týden znamenat zejména velké vypětí a finanční ztráty, píše The Guardian.

Z úcty ke královně a v souladu s přáním Buckinghamského paláce se britská média po úmrtí panovnice dohodla, že na různě dlouhou dobu vyřadí ze svých programů a stránek reklamu. První reklamní ticho panovalo v Británii od čtvrtečního skonu Alžběty II. do konce následného víkendu. Zejména ve veřejném prostoru inzerci nahradily portréty královny. Během pracovního týdne se reklama na některých místech obnovila, při dnešním pohřbu ale opět zmizela.

"Mluvíme o ztrátě milionů a milionů liber z reklamy pro majitele médií," uvedl jeden z vedoucích pracovníků britské mediální agentury. "Je to něco jako masová mediální událost, která se z komerčního pohledu nikdy nestala," poznamenal.

Nepřetržité zpravodajství z pohřbu dnes přinášela nejen veřejnoprávní BBC, ale také stanice Sky, Channel 4 a Channel 5. Alespoň část zpravodajství by podle odhadů serveru Express mohly sledovat až čtyři miliardy lidí po celém světě, což by byl rekord. Královna se stala mediální hvězdou už při své korunovaci v roce 1953, kterou na obrazovkách sledovalo 27 milionů lidí, píše server.

Sledovanost pohřbu by podle Guardianu mohla překonat i dvě dosud nejpopulárnější události, kterými byl pohřeb princezny Diany v roce 1997 a vítězství Anglie na mistrovství světa ve fotbale, které se konalo v létě 1966 v Londýně. Sledovanost navíc umocní státní svátek a volno, které na dnešek Londýn vyhlásil.

Pro noviny smrt královny znamenala obrovský nárůst prodeje, protože truchlící si pořizovali pamětní tištěná vydání. Vydavatelé se po zveřejnění zprávy ve čtvrtek večer předháněli ve zvyšování nákladu pátečních vydání, aby uspokojili očekávaný nárůst poptávky.

"Je zřejmé, že celkový objem prodeje už není takový, jaký býval. Ale proporcionálně to byl jeden z největších nárůstů, jaký jsme kdy zaznamenali," uvedl člen vedení nejmenovaných novin citovaný Guardianem. Proporční nárůst byl podle něj bezpochyby vyšší než dosud komerčně nejúspěšnější události, včetně svatby prince Williama a Kate v roce 2011, úmrtí Margaret Thatcherové nebo brexit.

Společnost Newsquest vydává 160 regionálních deníků a její ředitel Henry Faure Walker odhaduje, že v pátek po úmrtí královny se prodalo o 25 až 35 procent více než v jiné pátky. Na mnoha místech se speciální čísla vyprodala a tak si Faure Walker slibuje dobré zisky i od úterní edice po pohřbu.

Rekordní zisky z prodeje tiskovin ale zmenšují dodatečné náklady spojené s rozšířením počtu vytištěných stran, protože novinový papír je nejdražší za dlouhá léta. "Vzhledem k rozsahu takové události by se to možná nezdálo, ale celkově bych řekl, že to mělo lehce negativní finanční dopad," uvedl Faure Walker.