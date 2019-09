Ulice evropských měst postupně zaplňují klimatické protesty

Varšava/Bratislava/Londýn - K demonstracím, které se za lepší ochranu klimatu konají po celé planetě, se dnes dopoledne začali scházet mladí lidé také v Evropě, včetně Německa, Británie, Polska, Česka, Slovenska či Rakouska. Ekologičtí aktivisté ohlásili na dnešek akce ve 2600 městech v téměř 160 zemích světa. Vyvrcholit mají protestem před sídlem OSN v New Yorku, kde se příští týden uskuteční klimatický summit.

Ve Varšavě a v dalších městech Polska, jehož energetika je silně závislá na uhlí, dnes uspořádaly protestní pochody tisíce mladých lidí s varovnými transparenty jako "Neexistuje žádná planeta B".

Mnoho polských středních škol dalo podle agentury AP dnes studentům volno, aby se mohli globálního klimatického protestu zúčastnit.

Na náměstí u sídla úřadu slovenské vlády v centru Bratislavy se podle policie sešlo kolem dvou až tří tisícovek lidí. Organizátoři odhadli účast na asi 5000 lidí. Shromáždění v Bratislavě, po kterém následoval pochod účastníků ulicemi metropole, podpořily velké slovenské univerzity a Slovenská akademie věd.

Na některých místech demonstranti přicházejí na demonstrace s originálními transparenty nebo v maskách. Zpravodajský server BBC News například zveřejnil fotografii demonstranta kráčejícího v poměrně teplém počasí britským Manchesterem v převlečení za ledního medvěda. Ve Finsku zase na oteplování planety upozorňoval Santa Claus.

S desetitisícovými davy, které se shromažďují před londýnským Westminsterem či u Braniborské brány v centru Berlína, kontrastuje snímek osamělého demonstranta v ruské metropoli Moskvě. Mladý houslista Aršak Makičjan se Pátků pro budoucnost (Fridays for Future) účastní už téměř šest měsíců. Jeho žádost o uspořádání skupinového protestu v centru Moskvy ale úřady zamítly.

K celosvětové iniciativě se naopak připojila některá africká města, například keňská metropole Nairobi a jihoafrická Pretorie či Johannesburg.

Studenti od loňského září v pátečních dnech stávkují a demonstrují po vzoru šestnáctileté Švédky Grety Thunbergové. Po politicích požadují razantnější kroky k omezení emisí skleníkových plynů, které podle názoru řady vědců způsobují na naší planetě klimatické změny. Tentokrát by se na výzvu studentů mohli do stávek a demonstrací zapojit i dospělí.

V Německu za ochranu klimatu demonstrují stovky tisíc lidí

Po celém Německu dnes demonstrují stovky tisíc lidí za důslednější ochranu klimatu. Jen u Braniborské brány v centru Berlína se po poledni podle pořadatelů sešlo 80.000 lidí, desítky tisíc protestujících jsou také v Hamburku nebo Mnichově. V německé metropoli i Frankfurtu nad Mohanem od brzkého rána menší demonstrace narušovaly dopravy.

"Je velmi důležité, že tu dnes všichni jste, abychom jasně ukázali, co potřebujeme, a co chceme, a že jen dodržení klimatických cílů pro rok 2030 je málo," řekla na začátku berlínské demonstrace jedna z řečnic davu protestujících s mnoha barevnými transparenty.

Narážela tak na to, že Německo chce do roku 2030 snížit své emise skleníkových plynů o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Podle některých odborníků, například profesora na univerzitě v nizozemském Wageningenu Niklase Höhneho, je to ale málo a Německo by mělo usilovat o redukci na úrovni 65 až 70 procent, aby se podařilo dodržet klimatickou dohodu z Paříže.

Jak toho chtějí dosáhnout, dnes demonstranti, mezi nimiž převažují mladí lidé, dávají jasně najevo. Řada z nich má na plakátech hesla požadující vyšší zdanění firem produkujících škodlivé emise, omezení automobilové dopravy nebo rozšíření ekologického zemědělství. "Německá vláda by měla silněji regulovat automobilový průmysl a investovat více do obnovitelných zdrojů," řekla dnes ČTK v podobném duchu jedna z protestujících.

Menší demonstrace se dnes ráno nevyhnula ani berlínskému kancléřství, kde v té době šéfka vlády Angela Merkelová jednala s koaličními partnery o tom, jaká opatření přijmout. V bezprostřední blízkosti kancléřství také vyrostlo několik stanů aktivistů.

Vedle Berlína jsou velké protesty hlášeny i z Hamburku, kde policie napočítala 45.000 lidí, a Mnichova, kde je jich asi 25.000. Tisíce lidí se sešly třeba také v severoněmeckém Kielu nebo Freiburgu na jihozápadě země. Celkem se dnes ve spolkové republice má uskutečnit kolem 500 protestů. Podobné demonstrace se konají také v dalších zemích po celém světě.

Německo bylo loni zodpovědné za přibližně 2,1 procenta světových emisí skleníkového plynu oxidu uhličitého (CO2), čímž se zařadilo na šesté místo mezi největšími znečišťovateli. Každý Němec v průměru za rok podle organizace Global Carbon Project vyprodukuje 9,7 tuny CO2, což je téměř dvojnásobek světového průměru.

Ve světě začaly další ekologické protesty Fridays for Future

Na 300.000 lidí dnes podle aktivistů vyšlo do ulic australských měst demonstrovat za lepší ochranu klimatu. Postupně se k celosvětové stávce a protestům budou připojovat další země, včetně České republiky. Převážně mladí účastníci protestních akcí chtějí přimět světové vůdce, kteří se příští týden sejdou v New Yorku na klimatickém summitu, aby přijali naléhavá opatření s cílem zabránit celosvětové ekologické katastrofě, napsala agentura Reuters.

Dnešních demonstrací v Austrálii se zúčastnilo dvakrát víc lidí než minulých protestních průvodů, uvedla iniciativa Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), která mladé ekologické aktivisty sdružuje. Velká shromáždění se dnes uskutečnila mimo jiné v australských městech Sydney a Melbourne. Podle televize BBC některé australské školy studenty samy vybízely, ať se do stávky zapojí.

Podobné protestní akce ohlásili aktivisté na dnešek v 2600 městech v téměř 160 zemích světa. V Thajsku na 200 mladých lidí vtrhlo do sídla ministerstva životního prostředí, kde si lehli na zem a předstírali smrt. "Takhle to dopadne, když teď klimatické změny nezastavíme," řekla organizátorka akce 21letá Nantiča Očarenčajová.

Studenti na Šalamounových ostrovech, které společně s dalšími nízko položenými ostrovními zeměmi patří k oblastem nejvíce ohroženým klimatickými změnami, uspořádali demonstraci na pobřeží oblečení v tradičních sukních z trávy a s dřevěnými štíty v rukou. Naopak v Číně, která je největším zdrojem skleníkových plynů na světě, úřady žádné protesty nepovolily, uvedla agentura Reuters.

Manifestace vyvrcholí shromážděním před sídlem OSN v New Yorku, kde se v pondělí uskuteční klimatický summit. Newyorské manifestace se zúčastní i iniciátorka hnutí Thunbergová, která byla za svůj ekologický aktivismus navržena na Nobelovu cenu za mír.