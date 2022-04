Ukrajinští zdravotníci mají v ČR čtvrt roku pracovat bez uznání diplomu

Praha - Ukrajinští zdravotníci z řad uprchlíků před válkou budou moci v Česku první tři měsíce pracovat bez uznání diplomu. Počítá s tím návrh, který ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ve středu předloží vládě. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce dnes Válek dále uvedl, že zhruba z 300.000 uprchlíků, kteří dorazili do Česka z Ukrajiny, se zatím do systému zaregistrovaly jako zdravotničtí pracovníci "spíše stovky" lidí.

"Velmi rychle jim chci umožnit, aby mohli pracovat na odděleních ve všech zdravotních zařízeních, a to lékařům i sestrám," řekl ministr. "Těm, kteří mají zájem, chci umožnit udělat si aprobaci. Chci jim to zjednodušit, ale v souladu se zákonem. Chci, aby to bylo korektní, jednoduché, férové," dodal.

Válek míní, že ke změně zákona v tomto ohledu není důvod. Obává se toho, že v takovém případě by zahraničí mohlo přestat uznávat diplomy českých lékařů. "Systém nám umožňuje, aby nastoupili jako zahraniční stážisti," vysvětlil. Bez nostrifikace, tedy bez uznání diplomu, takto budou moci pracovat čtvrt roku. Nostrifikaci pak u lékařů provádějí lékařské fakulty, u nelékařů kraje.

Skutečnost, že ukrajinských zdravotníků se zatím v ČR registrovaly jen stovky, vysvětlil ministr tím, že kvůli vypjaté situaci zůstávají v ukrajinských nemocnicích. V Česku by se mohli zapojit i do práce tzv. UA pointů - tedy speciálních ambulancí pro péči o ukrajinské uprchlíky ve fakultních nemocnicích. Válek počítá s tím, že tyto ambulance budou fungovat ještě v dalších měsících a nevyloučil ani možnost, že by byly v provozu až do konce roku. "Možná nás uprchlická krize naučí udělat některé změny ve zdravotnictví, které se dlouho odkládaly," podotkl.

Podle další účastnice debaty, členky sněmovního výboru pro zdravotnictví Ivety Štefanové (SPD), fungují UA pointy velmi dobře. "Stále jsou ale zabezpečeny naším personálem. Je třeba myslet na to, že naše personální kapacita je omezena, a dále podporovat zapojení prchajících lékařů a zdravotních sester," uvedla.

Předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka varoval, že UA pointy nemohou nahradit primární péči. "Český systém určitě není připraven na 300.000 pacientů navíc," poznamenal. Problém podle něj nastane hlavně u praktických lékařů pro děti a dorost.

Válek dnes také uvedl, že se v souvislosti s příchodem uprchlíků neobává šíření nakažlivých nemocí jako tuberkulóza či AIDS. Očkovanost na Ukrajině je podle něj srovnatelná s Rakouskem. S tím souhlasila i Štefanová. "Proočkovanost není nebezpečně nízká v žádném případě," řekla.

Hrozbu rozšíření HIV označil Válek za okrajový problém. "Tuberkulóza by mohla být větší, ale Světová zdravotnická organizace Ukrajinu neoznačila za rizikovou zemi," připomněl. Lidé, kteří utíkají do Česka, navíc podle něj nejsou rizikoví, protože jde o děti a mladé ženy. Navíc prchají zejména z větších měst, kde je proočkovanost větší než na venkově.

Válek uvedl, že mu ukrajinský ministr i Světová zdravotnická organizace (WHO) přislíbily zaslat do Česka dokumentaci o očkování ukrajinských dětí, a to v řádu týdnů. Kraje už podle něj dostaly návrh, jak je očkovat, a dostávají jej i praktičtí lékaři. "Schéma jsme výrazně zjednodušili, nechali jsme si ho schválit od WHO," doplnil.