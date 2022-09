Ukrajinští vojáci vstoupili do města Balaklija, tvrdí server

Kyjev - Ukrajinští vojáci vstoupili do východukrajinského města Balaklija, které od počátku března okupovala ruská vojska. Nad radnicí opět vlaje ukrajinská vlajka, napsal dnes v podvečer server Strana.ua s odvoláním na místní obyvatele a záběry ze sociálních sítí zachycující ukrajinské vlajky nad radnicí a na pomníku básníka Tarase Ševčenka. Zpráva o dobytí strategicky důležitého města dosud nebyla potvrzena z oficiálních zdrojů, ukrajinský generální štáb se ve večerním přehledu opět vůbec nezmínil o postupu ukrajinských sil, ale informoval o ruském ostřelování a odrážení ruských útoků. Jen o několik hodin dříve ruská média s odvoláním na okupační úřady psala, že město je sice obklíčeno ze tří stran, ale zůstává v ruských rukou.

"Přišli (ukrajinští vojáci) od západu. Ve městě zněla střelba z automatických zbraní, ale jen krátce. Teď je ticho. K bojům ve městě nedošlo. Zřejmě Rusové sami odešli," citovala Strana.ua vyjádření místních obyvatel.

Ovládnutí města Balaklija a obcí ležících severně od něj ukrajinskými silami by mohlo odříznout ruské uskupení u Izjumu od zásobování, poznamenal zpravodajský server Meduza.

Ukrajinské síly pronikly až 50 kilometrů hluboko do ruské obrany a osvobodily dvě desítky obcí v Charkovské oblasti, uvedl dnes před novináři generál Oleksij Hromov z ukrajinského generálního štábu. Pod kontrolou ukrajinské vlády se tak vrátilo území o rozloze přesahující 700 čtverečních kilometrů. Názvy osvobozených obcí nicméně nezazněly.

Analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW) dříve odhadli, že ukrajinské síly v uplynulém dni postoupily v Charkovské oblasti na východě země nejméně o 20 kilometrů na území pod dosavadní kontrolou ruských vojáků, čímž dobyly zpět plochu o rozloze přibližně 400 kilometrů čtverečních.

Podle posledních informací ukrajinské síly za poslední dva dny obklíčily město Balaklija a postupují směrem ke Kupjansku, nejdůležitějšímu železničnímu uzlu, který Rusko používá k zásobování všech svých jednotek na východní Ukrajině, uvedla ruská redakce BBC.

Ruské oficiální zdroje sice o tomto ukrajinském postupu mlčí, agentury RIA Novosti dnes ale informovala, že Ruskem dosazená správa Kupjansku zahájila evakuaci žen a dětí. Evakuaci ruské úřady zdůvodnily ukrajinským ostřelováním.

Ani Kyjev podrobnosti protiofenzivy nezveřejňuje, soudě podle satelitních snímků ale byly ukrajinské síly ve středu ve vsi Volochiv Jar, asi 50 kilometrů od Kupjansku, napsala dnes stanice CNN.

Ve své nejnovější zprávě o vývoji bojů na Ukrajině analytici ISW také uvedli, že ruská armáda začala do Charkovské oblasti posílat posily. Dosud nebyly ruské jednotky v oblasti pravděpodobně dostatečně početné vzhledem k tomu, že se Rusko soustřeďuje na dobytí zbytku Doněcké oblasti a také na jih Ukrajiny, kde ukrajinské síly podnikají protiofenzivu už od konce srpna.

Ukrajincům se tak patrně podařilo využít momentu překvapení a přesunu ruských vojáků k jižní ose bojů a podniknout v Charkovské oblasti severozápadně od města Izjum vysoce účinnou protiofenzivu, uvedl ISW. O míře překvapení svědčí podle ISW šokovaný tón ruských internetových komentátorů války, který zároveň demoralizuje ruské síly.

Ukrajinské vzdušné síly za uplynulých 24 hodin podnikly přes 30 náletů na opěrné body ruské armády a seskupení ruských vojáků, sdělilo pak ve své pravidelné zprávě velení ukrajinské armády. Ukrajinská protivzdušná obrana na různých místech zničila dvě letadla, dva vrtulníky a také pět bezpilotních letounů, upřesnil ukrajinský generální štáb.

Rusko podle ukrajinského velení přišlo od vpádu vojsk z 24. února o asi 51.250 vojáků, 2122 tanků, 4557 obrněných vozidel, 1226 děl, 305 raketometů, 159 protiletadlových zbraní, 239 letadel a 210 vrtulníků.

Zprávy obou válčících stran o vzájemně způsobených ztrátách nelze v podmínkách pokračujících bojů nezávisle ověřit.

Na jihu Ukrajiny se ukrajinským silám patrně podařilo zničit pontonový most v Darjivce. Ten postavily ruské síly poté, co byl vážně poškozen silniční Darjivský most, uvedlo v dnešním přehledu o situaci na Ukrajině britské ministerstvo obrany.

Ruské ministerstvo obrany pak informovalo, že ukrajinská vojska přišla v oblasti mezi městy Mykolajiv a Kryvyj Rih na jihu Ukrajiny o více než 190 vojáků. Značné ztráty podle Moskvy ukrajinské armádě zabránily v provádění dalších útoků v této oblasti. Pomocí "vysoce přesných úderů" ruské vzdušné síly zlikvidovaly 120 ukrajinských vojáků u Slovjansku a Kramatorsku na východě země, uvedlo rovněž ruské ministerstvo. Ani tato tvrzení nelze nezávisle ověřit.

Ukrajinci vyhodili na jihu země do povětří štáb proruského politického hnutí

Ukrajinské síly vyhodily v Ruskem obsazeném jihoukrajinském městě Melitopol do povětří štáb proruského politického hnutí, kde se připravovalo referendum o připojení regionu k Rusku. Podle agentury Interfax o tom informoval člen okupační správy Záporožské oblasti Vladimir Rogov, explozi v sídle proruského hnutí potvrdil také starosta města Ivan Fedorov, který je loajální vůči Kyjevu.

"Jsme zas o jeden krok dál od pseudoreferenda. Výbuch v Melitopolu rovná se minus jeden štáb Jednotného Ruska (ruské vládní strany, pozn. ČTK)," napsal Fedorov na sociální síti Telegram.

Exploze v melitopolském centru hnutí s názvem Jsme spolu s Ruskem se odehrála ve středu večer. Na fungování tohoto hnutí, které vzniklo poté, co Rusko ovládlo Melitopol a další ukrajinská území, dohlíží ruská vládní strana Jednotné Rusko.

Ukrajina označuje hlasování, která Rusko připravuje v ovládnutých ukrajinských oblastech, za pseudoreferenda. V roce 2014 Moskva ospravedlnila výsledkem referenda připojení poloostrova Krym k Rusku. Podle Kyjeva a Západu ale bylo toto hlasování zmanipulováno Moskvou.