Ukrajinští vojáci v Mariupolu se nevzdali, papež kritizoval Rusko

Kyjev/Moskva/Vatikán - Ukrajinští vojáci v přístavu Mariupol dnes nevyslyšeli ruské ministerstvo obrany, které vyzvalo, aby složili zbraně, a slíbilo, že jejich životy budou ušetřeny. Ukrajinský premiér Denys Šmyhal uvedl, že vojáci navzdory ruskému požadavku stále bojují. Ruská armáda pak nadále ostřelovala město Charkov a ráno dopadly rakety i na město Brovary nedaleko ukrajinské metropole. Papež František při dnešním velikonočním poselství nepřímo kritizoval Rusko za vtažení Ukrajiny do války.

Moskva již v sobotu oznámila, že ruská vojska a jednotky proruských separatistů vyčistily celou městskou oblast přístavu Mariupol od ukrajinských sil a zablokovaly zbývající ukrajinské bojovníky v rozsáhlém areálu tamních oceláren Azovstal. Obsazení přístavu Mariupol by byla největší kořist Ruska v téměř dvouměsíční válce. Podle ukrajinských činitelů se ale obránci nevzdávají a budou o město bojovat až do konce.

Starosta města Brovary, které leží nedaleko ukrajinské metropole, Ihor Sapožko, bez dalších podrobností potvrdil, že na jeho město dnes ráno dopadly rakety. Ruské ministerstvo obrany následně uvedlo, že rakety u Brovar zničily továrnu na výrobu munice.

Podle agentury AFP, která se odvolává na místní záchranáře, nejméně pět lidí zahynulo a dalších 13 utrpělo zranění při dnešních náletech na město Charkov na severovýchodě Ukrajiny. Novináři agentury AFP zaslechli dvojí střelbu a zahlédli pět požárů, které se šířily rezidenčními oblastmi v centrální části Charkova.

Ruská armáda oznámila, že sestřelila ukrajinský vojenský letoun, který převážel vojenské vybavení poslané na Ukrajinu západními zeměmi. Žádné bližší podrobnosti nebyly zveřejněny a informace nebylo možné nezávisle ověřit. Americká stanice CNN ale poznamenala, že Rusko tvrdí, že zničilo více ukrajinských vojenských letadel, než by země vůbec měla mít.

Papež František ve svém tradičním poselství Urbi et Orbi (Městu a světu) vyzval světové vůdce, aby vyslyšeli prosby lidu o mír na Ukrajině a nepřímo zkritizoval Rusko za to, že Ukrajinu zatáhlo do krutého a nesmyslného konfliktu. Letošní Velikonoce označila hlava katolické církve za "Velikonoce válečné". Konfliktu na Ukrajině věnoval 85letý papež většinu svého poselství, ve kterém se tradičně zaměřuje na konflikty na celém světě.

Evropská komise dnes oznámila, že EU poskytne dalších 50 milionů eur (1,2 miliardy Kč) na humanitární pomoc pro lidi zasažené válkou na Ukrajině. Převážná část, 45 milionů eur, je určena na humanitární projekty přímo na Ukrajině a pět milionů eur směřuje do Moldavska, kam řada lidí z Ukrajiny uprchla. Celkem tak činí humanitární pomoc Ukrajině od začátku války již 143 milionů eur (3,5 miliardy Kč). Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová pak v rozhovoru s německým týdeníkem Bild am Sonntag vyzvala členské státy Evropské unie k rychlým dodávkám zbraní na Ukrajinu a prohlásila, že státní bankrot Ruska je pouze otázkou času.

