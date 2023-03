Ukrajinští vojáci ukončili v Británii výcvik na tancích Challenger 2

Londýn - Ukrajinští vojáci v Británii ukončili výcvik na tancích Challenger 2 a vracejí se do vlasti. Dnes o tom podle britských médií informovalo ministerstvo obrany. Ukrajinci se do Británie na výcvik přesunuli krátce poté, co britský premiér Rishi Sunak v lednu oznámil, že jeho země Kyjevu předá 14 tanků Challenger 2 v rámci pomoci v boji proti ruským invazním silám.

Britský ministr obrany Ben Wallace řekl, že "ukrajinští vojáci se do vlasti vracejí lépe vybavení, ne však do menšího nebezpečí". Během výcviku v hrabství Dorset trénovali, jak tank řídit, ovládat a jak mají členové posádky spolupracovat. Cvičili také, jak efektivně identifikovat cíle a útočit na ně.

Server Independent píše, že britský resort obrany předání tanků Challenger 2 označil za krok ke změně pro ukrajinské ozbrojené síly. Tato obrněná vozidla jim podle Londýna poskytnou jedny z nejmodernějších a nejsofistikovanějších dělostřeleckých systémů na světě.

Agentura DPA připomíná, že Británie v lednu dodávku moderních tanků na Ukrajinu oznámila jako první z jejích spojenců. Ostatní země tak vystavila tlaku, aby udělaly to samé. Spojené státy poskytnou Ukrajině tanky M1 Abrams, Německo a další evropské země obrněnce Leopard 2.