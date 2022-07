Ukrajinští vojáci přijeli do Spojeného království na výcvik s britskými silami

Londýn - Na bojový výcvik do Británie přijela první skupina ukrajinských vojáků, z nichž mnozí nemají předchozí vojenské zkušenosti,. Uvedla to dnes agentura AP. Ukrajina se podle ní snaží touto cestou nehradit vojáky, kteří padli nebo byli zraněni v boji proti ruským invazním silám.

Prvních několik set rekrutů absolvuje výcvik na různých místech v Británii, uvedlo britské ministerstvo obrany. Jde podle něj o počáteční fázi programu, jehož cílem je vycvičit až 10.000 ukrajinských vojáků v zacházení se zbraněmi, první pomoci na bojišti a taktice hlídkování. Je to součást širšího balíčku podpory Ukrajině, který zahrnuje dodávky protitankových zbraní, raketových systémů a dalšího vybavení za 2,3 miliardy liber (66,9 miliardy Kč).

"S využitím prvotřídních odborných znalostí britské armády pomůžeme Ukrajině obnovit její síly a zvýšit její schopnost ubránit suverenitu země a právo zvolit si svou budoucnost," uvedl britský ministr obrany Ben Wallace.

V rámci programu Británie pořídila útočné pušky typu AK, aby Ukrajinci mohli cvičit se zbraněmi, které budou používat na frontě. Spojené království rovněž poskytne vojákům ochranné prostředky, včetně přileb, neprůstřelných vest, ochrany očí, uší a pánve, osobní lékárničky a také polní uniformy a boty.

Cílem výcviku je podle seržanta Dana Hayese rychle proměnit civilisty v efektivní vojáky. "Všichni tito chlapi byli řidiči kamionů nebo pracovali v kamenolomech či provozovali obchody," uvedl Hayes. "Jsem u armády 14 let a vstoupit do ní bylo mé rozhodnutí. Tihle chlapi jsou všichni civilové...a my investujeme všechno, co můžeme, protože víme, že to budou potřebovat," dodal.