Ukrajinští vojáci budou v ČR cvičeni ve výcvikovém prostoru Libavá

Praha - Ukrajinští vojáci budou v Česku cvičeni ve výcvikovém prostoru Libavá. Na jednání sněmovního výboru pro obranu to dnes řekl velitel Velitelství pro operace české armády Josef Kopecký. Výbor dnes schválení příslušné mise podpořil, stejně jako vyslání vojáků do Kosova a do Iráku.

Vláda se výcvikem ukrajinských vojáků zabývala minulý týden. Do konce příštího roku by se měl uskutečnit v pěti čtyřtýdenních turnusech, každého se může zúčastnit až 800 vojáků. Návrh nyní musí schválit obě komory Parlamentu. První cyklus by se měl uskutečnit ještě letos. Celkové náklady na výcvik v ČR se odhadují na 975 milionů korun.

Výcvik vychází z bilaterální dohody české a ukrajinské vlády, výhledově však bude převeden pod asistenční misi EU. Česko by do ní mělo vyčlenit až 55 lidí, působili by na území jiných členských států EU ve velitelských strukturách mise, případně na pozicích instruktorů. Cílem je poskytnout výcvik až 15.000 Ukrajinců, především na základně v Polsku.

Náměstek ministryně obrany Jan Jireš řekl, že se do výcviku chtějí zapojit dvě desítky unijních zemí. Mandát umožňuje vyslání českých vojáků do kterékoli členské země.

Podle Kopeckého budou v Česku ukrajinští vojáci cvičit na Libavé. Výcvik se bude týkat mechanizovaných jednotek i speciálních profesí.

Ministerstvo zároveň navrhlo prodloužení české účasti na misi v Iráku, kde by se v letech 2023 a 2024 mohlo do mise NATO zapojit až 20 českých vojáků. V zemi čeští vojáci působí i nyní.

Novou misí bude vyslání až 40 vojenských policistů do Kosova, kde budou od července 2023 do prosince 2024 působit v jednotce italských karabiniérů.