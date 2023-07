Ukrajinští vojáci a Zelenskyj hlásí osvobození vsi v ose protiofenzívy

Kyjev - Ukrajinští vojáci a prezident Volodymyr Zelenskyj dnes večer ohlásili osvobození vesnice Staromajorske, která leží na jednom z hlavních směrů ukrajinské protiofenzívy na jihu země. Informovala o tom ukrajinská média.

Zelenskyj zveřejnil na sociálních sítích video, na kterém ukrajinští vojáci uprostřed ruin hlásí, že splnili úkol a osvobodili ves Staromajorske. Zelenskyj tuto zprávu komentoval zvoláním: "Náš jih! Naši chlapci! Sláva Ukrajině!"

Saromajorske leží na rozhraní Doněcké a Záporožské oblasti, kde v červnu začala ukrajinská protiofenzíva, uvedla ruská redakce BBC. Dodala, že o stažení ruských sil ze vsi dříve informovali někteří ruští váleční reportéři.

Zelenskyj dříve na sociálních sítích informoval o své návštěvě města Dnipro na východě země, kde jednal o situaci na frontě. Na Ukrajině nyní začal hlavní úder ukrajinské protiofenzivy, při němž se Ukrajinci pokusí prolomit pomyslný pozemní most spojující poloostrov Krym s dalšími Ruskem okupovanými územími na jihu Ukrajiny. S odvoláním na dva nejmenované představitele Pentagonu to uvedl deník The New York Times.