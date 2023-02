Ukrajinští pohraničníci zadrželi skupinu mužů, chtěli přejít hory do Rumunska

Na hranice bylo dopravními prostředky převezeno 13 obyvatel Černovické a Kyjevské oblasti ve věku od 22 do 52 let. Plánovali ilegálně překročit hranici s Rumunskem pěšky v horách.

Kyjev - Ukrajinští pohraničníci u Krasnoilsku na západě země zadrželi skupinu mužů podléhajících vojenské službě, kteří chtěli přejít přes hory do Rumunska. Informovala o tom ukrajinská hraniční stráž. Ukrajinci ve věku od 18 do 60 let nesmějí kvůli válce s Ruskem vyjíždět do zahraničí.

Šlo o obyvatele Černovické a Kyjevské oblasti ve věku od 22 do 52 let, kteří cestovali dvěma mikrobusy. "Plánovali v horách nezákonně pěšky přejít hranici s Rumunskem," uvedla hraniční stráž na svých internetových stránkách. Agentura DPA píše, že jim za to hrozí pokuta nebo dokonce vězení.

Ukrajinský parlament dnes prodloužil do května válečný stav a mobilizaci. Muži podléhající vojenské službě mohou zemi opustit jen ve výjimečných případech. Toto nařízení platí na Ukrajině od začátku ruské invaze před necelým rokem.