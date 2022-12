Ukrajinský velitel varuje před novým ruským útokem na Kyjev

Kyjev - Rusové cvičí okolo 200.000 nových vojáků a nepochybuji, že znovu vyrazí na Kyjev, uvedl velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj v rozhovoru, který poskytl časopisu The Economist. Výňatky z rozhovoru zveřejnila ukrajinská média.

"Rusko mobilizace zafungovala. Není pravda, že jejich problémy jsou tak strašné, že tito lidé nebudou bojovat. Budou bojovat. Car jim nařídil jít do boje, a tak půjdou bojovat," řekl Zalužnyj. "Studoval jsem dějiny dvou čečenských válek a všechno bylo stejné. Je možné, že nejsou tak dobře vybaveni, ale stejně pro nás představují problém. Podle našich odhadů mají v záloze 1,2 až 1,5 milionu lidí," dodal.

The Economist uvedl, že Zalužnyj společně s prezidentem Volodymyrem Zelenským a velitelem pozemních vojsk generálem Oleksandrem Syrským varovali, že příští měsíce budou kritické.

Rusko podle nich soustřeďuje vojáky a zbraně a už v lednu, ale pravděpodobněji na jaře by mohlo začít novou velkou ofenzivu z Donbasu na východě Ukrajiny, z jihu nebo dokonce z Běloruska, tedy ze severu. Ruská vojska se budou snažit vytlačit ukrajinské síly z osvobozených území, a dokonce se mohou podruhé pokusit dobýt Kyjev, jako na počátku války.

Mezitím se Rusové na frontě dlouhé 1500 kilometrů snaží podle generála ukrajinské síly vyčerpat a zabránit jim v přeskupování. Ukrajinské velení si podle Zalužného spočítalo, kolik potřebuje tanků, děl a dalších zbraní. "Na to se teď musíme soustředit. Ať mi odpustí vojáci v zákopech, ale teď je důležitější soustředit se na nahromadění zásob pro ještě více vyčerpávající a těžší boje, které mohou vypuknout v příštím roce," upozornil.

Zalužnyj je přesvědčen, že Rusové podobně jako za druhé světové války někde za Uralem chystají nové síly. "Chystají munici, nemají ji sice moc dobrou, ale přeci jen. Nebudou to zdroje, které by mohli nasadit za dva roky příměří. Budou bídné, s velmi nízkým bojovým potenciálem, dokonce jestli posílí armádu o milion lidí, aby zavalili nepřítele mrtvolami, jak to dělával (sovětský maršál Georgij) Žukov, ale stejně to nepřinese žádoucí výsledek," poznamenal.

Velitel ruských vojsk generál Sergej Surovikin podle západních zdrojů vždy předpokládal, že konflikt s Ukrajinou potrvá mnoho let.

Zmrazení konfliktu by ale zopakovalo chyby, které předcházely ruskému vpádu z 24. února, kdy ruský prezident Vladimir Putin "donekonečna hovořil s vůdci Západu, kteří mu přitakávali, a mezitím chystal armádu k invazi", upozornil Zalužnyj. V interview poukázal také na tenčící se ukrajinské zásoby munice pro klíčové zbraňové systémy.

Náčelník ukrajinského generálního štábu v interview také uvedl, že od vypuknutí války sesadil deset generálů a další se zastřelil. "Věřím svým generálům. Věřím Syrskému. Pokud mi říká, že potřebuje další brigádu, tak ji skutečně potřebuje," řekl s tím, že nespoléhá jen na vlastní rozum a naslouchá svým podřízeným. Za hlavní pokládá nebát se nepřítele. Boje na frontě dlouhé 1500 kilometrů ale vyčerpávají ukrajinské jednotky a nepřítel si počíná tak, aby jim nedovolil se přeskupit.

Jiný ukrajinský generál Oleksij Hromov dnes podle agentury Reuters varoval před snahou Kremlu přeměnit konflikt v dlouhou ozbrojenou konfrontaci. "Hlavním strategickým cílem nepřítele zůstává uchvátit celé území naší země a nedovolit euroatlantickou integraci Ukrajiny," prohlásil.

Hromov stejně jako mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov o den dříve vyloučil vánoční příměří.