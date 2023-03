Ukrajinský snímek zahájil za účasti prezidenta Pavla festival Jeden svět

Praha - Ukrajinský snímek s názvem Překonat temnotu dnes zahájil mezinárodní festival filmů o lidských právech Jeden svět. Dokument, který divákům představila producentka Olha Beschmelnycinová a jeden z režisérů Jehor Trojanovskyj, zachycuje příběhy Ukrajinců v prvních týdnech války. Cenu Homo homini, kterou pořadatelská organizace festivalu Člověk v tísni uděluje významným zastáncům lidských práv, získal venezuelský aktivista Javier Tarazona. Ocenění symbolicky předal prezident Petr Pavel, Tarazona podle něj dělá to, co považuje za správné, protože nemůže jinak.

Tématem letošního 25. ročníku filmové přehlídky je Cena bezpečí. Vedle války na Ukrajině symbolizuje i energetickou krizi, klimatické změny či sociální nejistoty. Na festivalu, který v Praze potrvá do 30. března a v dalších 27 českých městech do 2. dubna, se představí 75 celovečerních dokumentů a deset snímků ve virtuální realitě.

Tarazona se věnuje osvětě a podpoře ohrožených a perzekvovaných osob. Založil nevládní organizaci FundaRedes, která ve Venezuele usiluje o podporu demokracie a občanské kultury. Dnešního ceremoniálu se Tarazona nemohl zúčastnit, protože ve Venezuele čelí obvinění z vlastizrady, podněcování k nenávisti a terorismu. "Hájí lidská práva v zemi, kde rozhodně nejsou takovou samozřejmostí jako u nás, přestože mu to přináší útrapy, věznění, a jak jsme slyšeli, tak také mučení. I přesto v tom pokračuje, protože v tom vidí smysl. Je nám všem příkladem a my ti za to, Javiere, děkujeme a tady na druhém konci světa jsme s tebou," řekl prezident Pavel. Cenu předal ředitelce nadace FundaRedes. Loni ocenění Homo homini získala egyptská právnička Mahjanúr Masríová hájící práva vězňů.

Filmy jsou na festivalu letos rozdělené do sedmi tematických sekcí. Jedna z nich se zaměřuje na Ukrajinu, další nesou názvy Nová božstva, Síla žen, Udržitelnost, Vztahy, Vykořenění a Sítě. Program nabízí také pět krátkých filmů pro děti, festival zahrnuje i školní promítání. Pro základní školy pořadatelé připravili dvě pásma krátkých filmů a pro střední školy pět celovečerních filmů. Téměř dvě třetiny projekcí doprovodí debaty s tvůrci a tvůrkyněmi i dalšími osobnostmi.

Kategoriemi, ve kterých filmy každoročně soutěží, jsou Mezinárodní soutěž, Česká soutěž a Máte právo vědět. Pro snímky ve virtuální realitě letos nově přibude Jeden svět interaktivně. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni 30. března v Praze.