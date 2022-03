Ukrajinský přístav Mariupol je pod ruskou blokádou, říká jeho starosta

Kyjev - Ukrajinský přístav Mariupol je pod ruskou blokádou, uvedl dnes podle agentury AFP starosta Vadym Boječenko na sociální síti telegram. Město je podle něj terčem bezohledných útoků ruských ozbrojených sil.

Boječenko už v pátek varoval, že město nemá vodu, teplo ani elektřinu, a docházejí zásoby jídla. Požádal o vojenskou pomoc a humanitární koridor, aby bylo možné bezpečně evakuovat alespoň část ze 400.000 obyvatel města.

"V tuto chvíli hledáme řešení humanitárních problémů a všechny možné způsoby, jak dostat Mariupol z blokády," napsal Boječenko na telegramu. "Naší prioritou je dosáhnout příměří, abychom mohli obnovit životně důležitou infrastrukturu, vytvořit humanitární koridor a dopravit do města potraviny a léky," dodal.

Pokud by se Rusku podařilo ovládnout Mariupol, umožnilo by mu to vytvořit pozemní koridor mezi Krymem, který Rusko obsadilo v roce 2014, a Moskvou podporovanými separatistickými oblastmi Donbasu.

Po deseti dnech invaze zatím ruské síly nejvíce pokročily na jihu Ukrajiny, kde se jim tento týden podařilo obsadit první větší město, Cherson. V posledních dnech se podle agentury Reuters zhoršilo bombardování severovýchodních měst Charkov a Černihiv.

Podle poradce ukrajinského prezidenta Oleksije Arestovyče se podařilo zastavit postup ruských sil u jihoukrajinského přístavu Mykolajiv, kde žije 500.000 lidí, dodal Reuters.

Světový potravinový program (WFP) mezitím varoval, že ruská invaze na Ukrajinu vyžene nahoru ceny chleba a naruší potravinovou bezpečnost miliónů lidí. Narušení dodávek z Ruska a Ukrajiny, které společně zajišťují 30 procent světového exportu pšenice a 20 procent vývozu kukuřice, bude mít negativní vliv především na Blízkém východě a v severní Africe; tyto oblasti jsou kvůli své závislosti na dovozu obilovin obzvlášť zranitelné, uvedla Julie Marshallová, mluvčí WFP.

