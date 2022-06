Ukrajinský prezident jednou bude muset jednat s Ruskem, řekl Macron

Konstanca (Rumunsko) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a další ukrajinští představitelé jednou budou muset jednat s Ruskem, aby se pokusili ukončit válku mezi oběma zeměmi. Řekl to dnes francouzský prezident Emmanuel Macron na návštěvě Rumunska. Svou možnou čtvrteční návštěvu Ukrajiny, o níž hovoří média, šéf Elysejského paláce stále nepotvrdil.

"Ukrajinský prezident a jeho funkcionáři budou muset vyjednávat s Ruskem," upozornil podle agentury Reuters Macron, který v úterý přiletěl do Rumunska a dnes se přesouvá do sousedního Moldavska.

"Před branami naší Evropské unie vzniká bezprecedentní geopolitická situace, takže ano, všechny tyto důvody, politický kontext a rozhodnutí, která Evropská unie a mnohé národy budou muset přijmout, opravňují nové hloubkové rozhovory a nový pokrok," citovala agentura AFP Macrona, který dnes na vojenské základně NATO v Rumunsku, kde slouží i francouzští vojáci, jednal se svým rumunským protějškem.

Podle Elysejského paláce Macron na základně Mihaila Kogalniceanua v úterý povečeřel s vojáky a poté se oproti původním plánům rozhodl přespat na základně ve stanu. Dnes ráno si šel zaběhat, posnídal s vojáky a setkal se s rumunským prezidentem Klausem Iohannisem.

Rumunský prezident dnes zdůraznil, že morálně správným rozhodnutím by bylo zaručit Ukrajině postavení kandidáta na členství v EU. Rozhodnutí by podle něj mohlo být přijato do konce června.

"Podle mého názoru musí být kandidátský status zaručen co nejdříve, je to správné řešení z morálního, hospodářského a bezpečnostního hlediska," prohlásil Iohannis po rozhovoru před novináři po boku Macrona.

"Myslím, že jsme dospěli k momentu, kdy musíme vyslat jasné politické signály, my Evropská unie, ohledně Ukrajiny a ukrajinského lidu v kontextu toho, že už několik měsíců hrdinně vzdoruje," citovala AFP Iohannise.

Po třídenní návštěvě v regionu by podle diplomatických zdrojů měl francouzský prezident navštívit ve čtvrtek Kyjev, a to nejspíš společně s německým kancléřem Olafem Scholzem a italským premiérem Mariem Draghim. Podle agentury AFP však dnes Macron návštěvu přímo nepotvrdil.

Ukrajina a východní spojenci Francie v EU a NATO Macrona dříve kritizovali za podle nich nejednoznačnou podporu Ukrajiny v její válce proti Rusku a jeho opakované telefonické rozhovory s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.