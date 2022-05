Ukrajinský prezident by měl k českému Parlamentu promluvit 15. června

Praha - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by měl k českému Parlamentu promluvit 15. června. Poslanci a senátoři jeho projev formou videopřenosu vyslechnou ve svých sídlech. Po večerním jednání vedení obou komor to dnes novinářům řekli předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

"Neoficiálně už máme potvrzeno, že 15. 6. v 11:00 by mělo proběhnout společné zasedání k vyslechnutí projevu Zelenského," uvedla šéfka dolní komory. Poslanci a senátoři vyslechnou on-line projev každý v sídle své parlamentní komory, řekla. Pekarová Adamová s Vystrčilem poslali Zelenskému oficiální pozvání, nyní čekají na oficiální potvrzení.

"Domlouváme průběh, jaký to vystoupení pana prezidenta bude mít, kdo jiný by případně ještě promluvil a jakým způsobem bychom na to jako jednotlivé komory reagovali," uvedl Vystrčil. Koaliční strany mají podle předsedkyně Sněmovny zájem na dohodě i s opozicí. Se zástupci ANO ve vedení dolní komory panoval konsenzus na hladkém průběhu, dodala.

Zelenskyj od napadení Ukrajiny ruskými vojenskými silami promluvil prostřednictvím videokonference v mnoha parlamentech včetně amerického, britského, italského, německého či izraelského. Předminulý týden hovořil k poslancům na Slovensku. V projevech obvykle děkuje příslušným zemím za podporu a žádá, aby ji zintenzivnily. Hovoří také o konkrétních ukrajinských potřebách či sankcích vůči Rusku.

Vedení obou komor se dnes zabývala také přípravou na české předsednictví EU ve druhé polovině letošního roku. Sněmovna podle své předsedkyně plánuje na jeho začátku a konci dvě konference týkající se projektu Východního partnerství, jehož cílem je posílit politické přidružení a hospodářskou integraci šesti postsovětských republik včetně Ukrajiny k EU.

Představitelé Sněmovny a Senátu se dohodli také na koordinaci zahraničních cest v příštích letech, aby podobně jako v minulosti sněmovní a senátní výbory a představitelé obou komor podnikali cesty společně. V některých případech je to pro Českou republiku dobré pro zvýšení autority a prospěšnosti výjezdu a vyjádření vůle obou komor, řekl Vystrčil. Připomenul, že s předsedkyní Sněmovny už navštívili společně sídlo EU v Bruselu.

Vedení obou komor řešila také užší spolupráci při projednávání zákonů a jejich úprav. "Budeme si sdělovat důvody těch změn, které provádí Poslanecká sněmovna a případně Senát, abychom potom netrávili tolik času tím, že budeme pátrat, jakým způsobem ta která změna vznikla a proč byla učiněna," uvedl Vystrčil. Podobná spolupráce by se měla týkat i vlády, dodal.