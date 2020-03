Ukrajinský parlament přijal demisi premiéra, tím končí celá vláda

Kyjev - Ukrajinský parlament na dnešním mimořádném zasedání přijal rezignaci, kterou mu v úterý poslal předseda vlády Oleksij Hončaruk. Informovala o tom ukrajinská média. Demise 35letého premiéra automaticky znamená odstoupení jeho celého kabinetu.

Očekává se, že sestavením nové vlády bude pověřen dosavadní vicepremiér Denys Šmygal. Toho jako nového šéfa kabinetu navrhl v úterý večer poslanecké skupině své strany Sluha národa prezident Volodymyr Zelenskyj. Složení vlády se ale zřejmě výrazně obmění. Jedním z mála ministrů, kteří by měli na svém místě zůstat, je podle médií šéf resortu vnitra Arsen Avakov.

Prezident Zelenskyj dnes v projevu na zasedání Nejvyšší rady (zákonodárného sboru) sice ocenil určité úspěchy Hončarukova kabinetu, ty však, jak zdůraznil, nestačí. Poukázal přitom na řadu nedostatků, k nimž přiřadil špatnou práci celní správy, trvající pokles průmyslové výroby, chaos kolem plateb za odběr plynu nebo problémy ve zdravotnictví.

"Je to první vláda, v níž není korupce. Ale nekrást, to je málo. Je to vláda nových tváří, ale nové tváře, to je málo. Potřebné jsou nové mozky a nová srdce," prohlásil mimo jiné prezident.