Ukrajinský ministr Strilec: Obnova přírody v zemi bude trvat desítky let

Praha - Bude trvat desítky let, než se ukrajinská příroda po ruské invazi vrátí do své původní podoby. Novinářům to před dnešním zasedáním ministrů životního prostředí členských zemí EU v Praze řekl ukrajinský ministr Ruslan Strilec. Ukrajina už podle něj analyzuje škody a připravuje plán obnovy, který začne realizovat po válce.

"Máme nyní problém s 32 procenty našich lesů. Více než 20 procent našich národních parků je okupována," řekl Strilec. Útoky na ropná skladiště podle něj také znamenají obrovské znečištění ovzduší. Problémy jsou podle Strilce s pitnou vodou, a to i na západě země, kam dočasně přesídlila část Ukrajinců z východu.

Podle něj je cílem Ruska zničit Ukrajinu, její přírodu i obyvatele. Musíme společně s Evropskou unií udělat vše pro to, aby Rusko pochopilo, že tato válka je pro něj drahá, uvedl ministr. Ve spolupráci s evropskými partnery je podle Strilce nutné usilovat o to, aby Rusko zaplatilo veškeré škody, které způsobilo.

Ministrům zemí EU chce dnes ukázat skutečnou podobu války, řekl také novinářům. "Chci jim ukázat, že válka není jen v televizi a na internetu," poznamenal. Jeho ministerstvo podle něj mapuje škody a připravuje plán obnovy. "Po válce, po našem vítězství začneme tento plán realizovat," dodal Strilec.

Právě dopady ruské invaze na ukrajinské životní prostředí budou jedním z hlavních témat dnešní debaty ministrů členských zemí EU. Česko by podle ministryně Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) po válce mohlo na Ukrajinu vyslat zástupce odborných organizací na pomoc v souvislosti s ekologickými škodami.

Česko převzalo předsednictví v Radě EU od Francie 1. července a v čele společenství bude půl roku. Série ministerských jednání v pondělí začala dvoudenním neformálním zasedáním ministrů vnitra a spravedlnosti, v pátek se sejde Rada pro obecné záležitosti.