Ukrajinský ministr: Němci mohou svými postoji povzbudit Putina k invazi

Kyjev/Berlín - Němečtí představitelé by podle ukrajinského ministra zahraničních věcí Dmytra Kuleby měli přestat s komentáři a kroky, které by mohly povzbudit ruského prezidenta Vladimira Putina ke spuštění invaze na Ukrajinu. Kuleba na twitteru napsal, že neochota Německa poskytnout zbraně Ukrajině, váhavost vůči možnému odpojení Ruska od mezinárodního bankovního systému SWIFT i skepse ohledně navrácení poloostrova Krym Ukrajině neodpovídají současné bezpečnostní situaci.

"Němečtí partneři musejí přestat s podobnými vyjádřeními a činy, které podkopávají jednotu a povzbuzují Vladimira Putina k novému útoku na Ukrajinu," uvedl Kuleba.

"Jednota Západu v postoji vůči Rusku je nyní důležitější než kdy dřív," podtrhl ukrajinský ministr zahraničí.

Západ se obává, že se Rusko, které shromáždilo poblíž ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků i vojenskou techniku, připravuje na invazi do sousední země. Moskva to popírá, v pátek ale šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov varoval před "nejvážnějšími důsledky", pokud nebudou rychle vyslyšeny požadavky Ruska ohledně zajištění jeho bezpečnosti. Rusko žádá mimo jiné od Washingtonu a NATO záruku, že Ukrajina nevstoupí do Severoatlantické aliance.

Ukrajinská agentura Unian nedávno informovala, že Německo blokuje dodávky zbraní na Ukrajinu. V pátek americký list The Wall Street Journal (WSJ) napsal, že Německo odmítá vydat povolení k vývozu zbraní německé provenience svému spojenci z NATO Estonsku, které jimi chce Ukrajinu vojensky podpořit.

Německá ministryně zahraničních věcí Annalena Baerbocková v rozhovoru s deníkem Süddeutsche Zeitung vyjádřila pochybnosti nad nutností odpojit Rusko od bankovního systému SWIFT, pokud napadne Ukrajinu. O odříznutí Ruska od tohoto systému se hovoří v souvislosti s možnými protiruskými sankcemi ze strany Washingtonu, který však zatím nepotvrdil, že by tento krok byl součástí připravovaných postihů.

Emoce v Kyjevě rozvířilo také vyjádření německého šéfa německého námořnictva Kaye-Achima Schönbacha, který se nechal na konferenci slyšet, že Ukrajina již nikdy nezíská zpět poloostrov Krym, v roce 2014 anektovaný Ruskem. Viceadmirál také prohlásil, že Putin si zaslouží úctu. Schönbach se podle agentury Reuters později za svá prohlášení omluvil. Mluvčí německého ministerstva obrany řekla, že viceadmirálova prohlášení, ať už jde o jejich obsah či formu, neodrážejí oficiální postoj Německa.