Ukrajinský list pátral, jak za války žijí milionáři a miliardáři: v Monaku

Kyjev - Před válkou Ruska proti Ukrajině, která trvá již téměř půl roku, utekli mnozí ukrajinští milionáři a miliardáři na Azurové pobřeží, kde jsou ale celému světu na očích, upozornil list Ukrajinska pravda. "Obscénní množství neslušně bohatých ukrajinských uprchlíků" ironicky překřtil na "prapor Monako". Videoreportáž zaznamenala již statisíce zhlédnutí.

"To, co jsme viděli, je v příkrém rozporu s tím, co Ukrajina a Ukrajinci prožívají šestý měsíc. Azurové pobřeží je jedním z oblíbených míst pro letní dovolenou světových elit. Proto je těžké pochopit, proč se ukrajinští milionáři a miliardáři, kteří svou zemi více než desetiletí oslabovali, rozhodli 'odsedět si' válku právě tady, před zraky celého světa. Světa, který nyní pomáhá Ukrajině. Zdá se, že horší antireklamu, než nejnovější modely vozů Bentley a Maybach s ukrajinskými poznávacími značkami, nelze najít," napsal deník v reportáži, hojně přetiskované i dalšími ukrajinskými médii.

Novináři konkrétně na jachtě zahlédli čtvrtého nejbohatšího Ukrajince Konsťantyna Ževaha (známém i v Česku v ruské podobě jména Konstantin Ževago), po kterém dosud bezvýsledně pátrá Interpol kvůli podezření z vytunelování stovek milionů dolarů z banky. Pětihvězdičkových apartmánů si užívají i příbuzní opozičního poslance, oligarchy a někdejšího šéfa fotbalového svazu Hryhorije Surkise. Deník již dříve psal, že Surkisové odjeli dva dny po ruské invazi z Ukrajiny dvěma auty do Maďarska. Ukrajinským celníkům sdělili, že nevyvážejí žádnou hotovost, u maďarských celníků přiznali skoro 18 milionů dolarů (435 milionů Kč). A mys Cap Ferrat na francouzské Riviéře, kde si nejbohatší Ukrajinec Rinat Achmetov koupil někdejší palác belgického krále Leopolda II., nyní ukrajinští boháči přeměnili v místní obdobu kyjevské čtvrti prominentů a boháčů Konča-Zaspa. Během pár dnů pozorování reportéři napočítali přinejmenším desítku vil, kam vjížděla auta s ukrajinskými registračními značkami.

Francie přijala asi 100.000 uprchlíků z Ukrajiny. Část z nich si stěžuje na potíže při shánění práce a na byrokratické překážky při pokusech o založení firmy a podnikání, psal počátkem srpna francouzský list Le Figaro.