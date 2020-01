Ukrajinský letoun podle nového videa zasáhly dvě íránské střely

Teherán - Nové video z bezpečnostní kamery ukazuje, že ukrajinské letadlo po vzletu z teheránského letiště 8. ledna zasáhly v rozmezí asi 30 sekund dvě íránské střely. Informoval o tom dnes americký list The New York Times (NYT). Írán až po třech dnech přiznal, že stroj minulou středu omylem sestřelila u Teheránu jeho protivzdušná obrana. V troskách letadla zemřelo 176 lidí.

Střely byly patrně odpáleny ze zhruba 13 kilometrů íránské vojenské základny, uvedl NYT. Ani jedna z raket ale stroj podle listu neposlala hned k zemi. Letoun v plamenech se snažil vrátit k letišti, ale o několik minut později explodoval a zřítil se blízko vesnice Chaladž Abád. Právě po zásahu první střelou už podle NYT přestal letounu fungovat transpondér, tedy radiový vysílač v kokpitu, který spolupracuje s pozemním radarem.

Zásah podle NYT zachytila kamera na střeše u vesnice Bídkané, která se nachází asi šest kilometrů od íránské vojenské základny. Video na YouTube umístil uživatel z Íránu v noci na dnešek.

Íránský prezident slíbil potrestat viníky sestřelení letadla

Írán potrestá ty, kdo jsou zodpovědní za sestřelení ukrajinského letadla. V televizním projevu to dnes řekl íránský prezident Hasan Rúhání. Letadlo sestřelila íránská protivzdušná obrana minulou středu. Rúhání řekl, že tragická událost bude pečlivě prošetřena.

"Byl to neodpustitelný omyl... Za pád letadla nemůže být odpovědný pouze jeden člověk. To, že íránské ozbrojené síly přiznaly chybu, je dobrý první krok. Musíme lidi ujistit, že se to nebude opakovat," sdělil podle médií prezident. Dodal, že íránská vláda má odpovědnost vůči zemím, které při nehodě přišly o své občany.

Teherán o leteckém neštěstí mluví jako o neúmyslném zásahu letadla raketou.

Mluvčí íránské justice Gholámhosejn Esmáílí řekl, že několik lidí bylo v souvislosti s pádem letadla zatčeno. Íránská televize bez dalších podrobností uvedla, že se dnes v Teheránu konala schůzka představitelů leteckého provozu z Íránu, Ukrajiny a Kanady.

Podle Rúháního by měl být ustaven "zvláštní tribunál s jedním soudcem a desítkami odborníků", který bude vinu obviněných posuzovat. "Není to běžný případ, tento soud bude sledovat celý svět," řekl prezident. "Odpovědnost padá na více než jednoho člověka," dodal a řekl, že by tito viníci měli být potrestáni.

Írán přiznal, že letadlo bylo sestřeleno v době, kdy byla jeho obrana v pohotovosti kvůli předchozímu raketovému útoku na základny v Iráku. Šlo o odvetu za zabití íránského generála Kásema Solejmáního, jehož 3. ledna v Bagdádu zabil americký bezpilotní letoun.

Írán se k sestřelení letadla přiznal až po třech dnech. Íránci kvůli tomu o víkendu vyšli do ulic a protestovali proti představitelům své země. Esmáílí dnes řekl, že bylo zadrženo asi 30 lidí při demonstracích, které označil za "nepovolená shromáždění". Dodal, že Írán toleruje povolené akce.

Britský velvyslanec je podle íránské justice v Íránu nežádoucí

Mluvčí íránské justice označil britského velvyslance v Teheránu Roba Macairea za nežádoucí osobu. Zdůvodnil to podle deníku Financial Times jeho účastí na protivládních protestech v Teheránu. Velvyslanec se zúčastnil o víkendu vigilie za oběti sestřeleného letadla, byl kvůli tomu na hodinu zatčen a Londýn si pak v pondělí předvolal íránského velvyslance. Britský ministr zahraničí Dominic Raab dnes uvedl, že Londýn od Teheránu neobdržel žádné oficiální oznámení o tom, že se chystá velvyslance vyhostit. Zároveň Raab poznamenal, že takový krok ze strany Íránu by byl politováníhodný.

Mluvčí íránské justice Gholámhosejn Esmáílí prohlásil, že Macaire sehrál "provokativní roli" v nedávných protestech. "Není pro nás přijatelné, aby britský velvyslanec odešel z velvyslanectví na nepovolené setkání, filmoval je a provokativně přispěl k jeho pokračování. Taková osoba je non grata a lidé, stejně jako mezinárodní pravidla, předpokládají jeho vyhoštění," prohlásil mluvčí.

Konečné rozhodnutí podle něj učiní ministerstvo zahraničí. "Pokud se nás týče, je to persona non grata" a Írán jej může vyhostit.

Po pondělním předvolání íránského velvyslance v Londýně íránské ministerstvo zahraničí oznámilo, že pokud Británie udělá "nové chyby", bude Írán reagovat tvrdě. "Jakákoli nová britská chyba se setká s tvrdou reakcí Íránu a Londýn se bude zodpovídat," stálo v prohlášení úřadu.

V Íránu se o víkendu konaly protivládní akce, na nichž lidé dávali najevo nesouhlas s tím, že íránské vedení tři dny zatajovalo příčinu pádu ukrajinského letadla, v jehož troskách u Teheránu ve středu zemřelo 176 lidí. Írán nakonec přiznal, že stroj sestřelila jeho protivzdušná obrana.

Incident se stal několik hodin po íránském raketovém útoku na základny v Iráku, kde působí Američané. Šlo o odvetu za likvidaci íránského generála Kásema Solejmáního při útoku amerického bezpilotního letadla v Bagdádu ze 3. ledna.

Významný íránský duchovní ajatolláh Ahmad Alamolhoda dnes na adresu britského velvyslance prohlásil, že vyhoštění je pro něj "to nejlepší, co se mu může stát", protože jinak ho stoupenci zavražděného generála "rozsekají na kousky". Británie je součástí mezinárodní koalice, která působí v Iráku na základnách, kde jsou i Američané.