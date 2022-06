Ukrajinský generální štáb připustil postup Rusů na Bachmut, píše BBC

Kyjev - Ukrajinský generální štáb ve své ranní zprávě o vývoji bojů připustil ruský postup směrem k městu Bachmut v Doněcké oblasti na východě země, informovala ruská služba stanice BBC. Boje o Severodoněck pokračují, uvádí velení ukrajinských sil. Ruská vojenská agrese na Ukrajině trvá 107. dnem.

Britské ministerstvo obrany dnes ve své pravidelné zprávě založené na informacích rozvědky varovalo, že v jihoukrajinském městě Mariupol jsou zdravotní síly na pokraji kolapsu a hrozí tu propuknutí epidemie cholery, zatímco v Chersonu je kritický nedostatek léků.

Rusko se podle britského ministerstva obrany potýká se zajištěním základních veřejných služeb populaci na Ruskem okupovaných územích. Před rizikem propuknutí epidemie cholery v Mariupolu, který nyní po týdnech obléhání a těžkého bombardování ovládají ruské síly, minulý měsíc varovala i Světová zdravotnická organizace (WHO).

"Nepřítel podniká ofenzivu ve směru Vozdvyženka - Roty, má částečný úspěch, opevňuje se v obsazených pozicích," píše ukrajinský generální štáb na facebooku. Tyto obce se nacházejí nedaleko Bachmutu směrem na jihovýchod, podotkla BBC.

Na dalších místech fronty nejsou podle ní hlášeny žádné významné změny, alespoň se o nich nehovoří ve svodce ukrajinských ozbrojených sil. Generální štáb zároveň sdělil, že za poslední den ukrajinští vojáci odrazili sedm nepřátelských útoků v Doněcké a Luhanské oblasti.

Mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibickyj listu The Guardian řekl, že Rusko má nyní na frontě navrch a Ukrajina již téměř vyčerpala zásoby dělostřelecké munice, protože ukrajinské dělostřelectvo každý den vypálí 5000 až 6000 nábojů. "Teď je to dělostřelecká válka (...) a my v dělostřelectvu prohráváme," řekl. Na ukrajinské dělo připadá deset až 15 ruských děl a západní partneři dosud dali Kyjevu desetinu toho, čím disponují. "Vše nyní závisí na tom, co nám Západ poskytne," řekl. Dodal, že Ukrajina především potřebuje raketomety o dalekém dostřelu, aby umlčely ruské dělostřelectvo. Pokud by Rusko ovládlo Donbas, mohlo by zaútočit na Oděsu, Záporoží a Dnipro, zůstávající v ukrajinských rukou.

The Guardian připomněl, že 15. června se má v bruselském ústředí NATO na schůzce svolané šéfem Pentagonu Lloydem Austinem jednat o seznamu ukrajinských požadavků.

Ukrajinská armáda zničila podle gubernátora základnu ruských žoldnéřů

Ukrajinské ozbrojené síly zničily základnu ruských žoldnéřů z Wagnerovy skupiny (rusky Vagnerovy) v okupovaném městě Kadijivka na východě Ukrajiny, oznámil dnes gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj.

"Ukrajinské síly zasáhly přesně, přežil pouze jediný ruský fašista," uvedl Hajdaj na sociální síti. Dodal, že základna ruských žoldnéřů byla na místním stadionu ve městě, které proruští separatisté obsadili v roce 2014.

Polovojenská Wagnerova skupina si vysloužila ostruhy právě v bojích na východě Ukrajiny mezi silami prozápadní vlády v Kyjevě a separatisty podporovanými Ruskem, později tito námezdní vojáci byli podle médií nasazeni také v Sýrii, Libyi, Súdánu a Středoafrické republice.

Nyní Rusko nasadilo do bojů o ukrajinský Donbas až 20.000 žoldnéřů ze Sýrie, Libye a dalších míst, jakož i ze soukromé polovojenské Wagnerovy skupiny, psala v dubnu západní média, například deník The Guardian a agentura AFP.

"Tito lidé jsou z větší části používáni jako masa proti ukrajinskému odporu. Je to pěchota. Nemají těžkou techniku ani vozidla," citoval The Guardian činitele, podle něhož se počet žoldnéřů na východní Ukrajině pohybuje od 10.000 do 20.000.

Zelenskyj informoval o určitém pozitivním vývoji v Záporožské oblasti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém posledním večerním vidoposelství informoval o určitém pozitivním vývoji v Záporožské oblasti, kde ukrajinská obrana svádí boje s ruskými invazními jednotkami. Obecně se situace na frontě podle něj za poslední den výrazně nezměnila. Informovaly o tom stanice BBC a server The Guardian.

"Situace na frontě je dnes bez výraznějších změn. Severodoněck, Lysyčansk a další města na Donbasu, která nyní okupanti považují za klíčové cíle, se drží," uvedl Zelenskyj podle serveru The Guardian. "Určité pozitivum máme v Záporožské oblasti, kde se nám daří mařit plány okupantů. Postupně se posunujeme vpřed v Charkovské oblasti, osvobozujeme naši zemi. Ve směru na Mykolajiv držíme obranu," nechal se slyšet prezident.

Stanice BBC na svém ruskojazyčném webu poznamenala, že Zelenskyj neupřesnil, jaké úspěchy má na mysli. Ve večerní svodce ukrajinského generálního štábu se ohledně Záporožské oblasti uvádí, že situace se tam nezměnila, napsala BBC. Ruská invazní armáda podle ní obsadila značnou část Záporožské oblasti, která se nachází na jihu země u Azovského moře, včetně měst Melitopol a Berďansk. Samotné regionální centrum Záporoží však zůstává pod ukrajinskou kontrolou.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč už dříve uvedl, že Rusko koncentruje své vojenské síly v oblasti a plánuje zahájit ofenzivu na město. Soudě podle zpráv z fronty však útok ještě nezačal, podotkla BBC.

S ohledem na Severodoněck v Luhanské oblasti místní představitelé připustili, že toto město z velké části kontrolují ruské síly. Zelenskyj dříve uvedl, že boje o Severodoněck jsou velmi tvrdé a jedná se možná o jednu z nejtěžších bitev od začátku války.

Na twitteru mezitím ukrajinský prezident oznámil, že telefonicky hovořil se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, kterého podle svých slov informoval o situaci na frontě a státníci spolu probrali další podporu ukrajinské obrany nebo bezpečnostní záruky. "Zvláštní pozornost jsme věnovali ukrajinské cestě do EU, koordinujeme (spolu) kroky," napsal na svém účtu.

Podle francouzské vlády Zelenskyj a Macron probírali během čtvrtečního telefonátu mimo jiné humanitární a vojenskou podporu, uvedla stanice CNN. Francouzský prezident řekl, že jeho země "zůstane mobilizována, aby vyhověla potřebám Ukrajiny, včetně těžkých zbraní." Lídři se dohodli, že zůstanou v kontaktu i s ohledem na snahu Ukrajiny vstoupit do Evropské unie.

