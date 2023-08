Ukrajinský generální štáb hlásí úspěch a upevňování pozic v Záporožské oblasti

Kyjev/Moskva - Ukrajinský generální štáb hlásí bojový úspěch a upevňování dosažených pozic v sektorech Novodanylivka - Novoprokopivka a Mala Tokmačka - Očeretuvate v Záporožské oblasti na jihu země, kde vede ofenzívu proti ruským invazním silám a usiluje tam o průlom. Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) Ukrajinci ve čtvrtek postoupili blíže k druhé ruské obranné linii u vesnice Robotyne, která se nachází nedaleko zmíněné čtveřice obcí.

"Geolokační záběry zveřejněné 24. srpna ukazují, že ukrajinské síly postoupily dále k ruským obranným liniím západně od Verbove a do jižní Robotyne," uvádí ISW a upozorňuje dále, že invazní síly podle náznaků ruských vojenských blogerů udržují v Robotyne pouze omezené pozice, pokud vůbec nějaké. Boje podle nich pokračují východně od vesnice.

"Významný ruský vojenský bloger vyjádřil znepokojení nad ukrajinských prolomením ruských obranných linií v západní části Záporožské oblasti a uvedl, že se jedná o kritický moment na bojišti," dodává institut.

Ukrajinský generální štáb mezitím ve svém dnešní hlášení uvedl, že jeho ozbrojené síly pokračují v útočných operacích u Bachmutu, kde podle něj upevňují své pozice, i ve směru na jihoukrajinský Melitopol. Invazní síly podle něj vedly neúspěšné útoky u měst Avdijivka, Marjinka a Novomychajlivka v Doněcké oblasti. "Ukrajinské ozbrojené síly nadále zadržují ruskou ofenzívu ve směrech na Kupjansk, Lyman a Bachmut. Pokračují těžké boje," uvedl štáb.

Podobné informace jednotlivých stran konfliktu není obvykle možné v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.

Velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj podle listu The Wall Street Journal (WSJ) nedávno řekl americkým činitelům, že ukrajinští vojáci jsou ve své ofenzívě na pokraji průlomu. Deník zároveň píše, že američtí a ukrajinští činitelé vedou v zákulisí už několik týdnů intenzivní debatu o strategii a taktice s cílem oživit pomalou ukrajinskou protiofenzívu.

Američané v poslední době naléhali na Ukrajince, aby nerozptylovali své úsilí a soustředili své síly v oblasti severně od Tokmaku v Záporožské oblasti ve směru k Azovskému moři a prorazili první linii ruské obrany, která je obecně považována za nejobtížněji prolomitelnou. Kyjev v posledních týdnech provedl určité úpravy, ale obě strany se stále neshodují v tom, jak vylepšit situaci v omezeném čase, který mají před příchodem zimy k dispozici, píše deník.

"Nechápete podstatu tohoto konfliktu. Není to boj proti povstalcům. Je to Kursk," řekl prý Zalužnyj Američanům podle jednoho z představitelů USA s odkazem na bitvu z druhé světové války, která nakonec umožnila sovětské armádě získat iniciativu na bojišti. Americké rady jsou podle něj založeny na předpokladu, že příliv vojenského vybavení, které USA poskytly Ukrajině, je pro tuto ofenzívu dostatečný a je nepravděpodobně, že se v příštím roce bude v podobné míře opakovat, píše WSJ. Podle Američanů zároveň prý není pozdě na to, aby Ukrajina na bojišti postoupila.