Ukrajinský diplomat: Kyjev bude jednat o Krymu, až budou Ukrajinci u jeho hranic

Kyjev - Kyjev bude ochotný jednat s Moskvou o budoucnosti poloostrova Krym, až se ukrajinským silám v úspěšné protiofenzívě podaří postoupit k jeho administrativní hranici. Listu Financial Times to řekl zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Andrij Sybiha. V minulosti Kyjev podmiňoval jakákoli jednání s Moskvou stažením ruských sil z poloostrova, který Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo v roce 2014.

Frontová linie nyní prochází Chersonskou oblastí na jihu Ukrajiny a od severního cípu poloostrova je vzdálená asi 150 kilometrů. Ukrajina opakovaně avizuje, že se na jaře chystá přejít do protiofenzivy. Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov minulý týden řekl, že protiútok by mohl v závislosti na počasí začít v dubnu nebo květnu. Na kterou oblast se ukrajinská protiofenziva zaměří, neupřesnil, podle armádních expertů citovaných deníkem The Washington Post se ale Rusové obávají o osud Krymu a budují na něm rozsáhlou síť opevnění.

"Pokud se nám podaří dosáhnout našich strategických cílů na bojišti a až budeme na administrativní hranici s Krymem, budeme ochotni zahájit diplomatickou kapitolu a jednat o této otázce," sdělil Sybiha z ukrajinské prezidentské kanceláře deníku Financial Times. "Neznamená to, že, vylučujeme osvobození (Krymu) naší armádou," doplnil diplomat.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v minulosti několikrát zdůraznil, že cílem Kyjeva je obnovit kontrolu nad celým územím Ukrajiny včetně Krymu. Vyjádření Andrije Sybihy by podle deníku mohlo představovat úlevu pro západní představitele, kteří jsou skeptičtí ohledně toho, že Ukrajině se může podařit poloostrov znovudobýt a obávají se eskalace konfliktu ze strany Ruska.