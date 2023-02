Ukrajinský činitel: Personální změny na MO teď nebudou

Kyjev - Tento týden se na ukrajinském ministerstvu obrany neodehrají žádné personální změny, uvedl dnes na telegramu Davyd Arachamija, šéf poslanců prezidentovy vládní strany Sluha národa. Oleksij Reznikov prozatím zůstává šéfem resortu, píše v této souvislosti zpravodajský web RBK-Ukrajina. Arachamija o den dříve informoval o změně v čele ministerstva obrany, Reznikova má nahradit dosavadní náčelník vojenské rozvědky.

"Čekáme na jmenování šéfů MV (ministerstva vnitra) a SBU (Ukrajinské bezpečnostní služby). Personální změny v oblasti obrany se během tohoto týdne neuskuteční," uvedl nyní Arachamija bez dalších podrobností. V neděli přitom informoval, že Reznikov odejde z resortu, který nedávno zasáhl korupční skandál, a měl by se ujmout ministerstva pro strategický průmysl.

O odvolání Reznikova z čela ministerstva obrany hovořilo podle ruské služby BBC také několik poslanců, a v souvislosti s novým vedením resortu obrany se hovořilo o dosavadním šéfovi vojenské rozvědky Kyrylovi Budanovovi. Sám Reznikov podle ukrajinských médií reagoval na zprávu, že by měl vést ministerstvo pro strategický průmysl, s údivem.

V rozhovoru pro web Fakta ICTV řekl, že mu prezident ani premiér tuto pozici nenabídli. A pokud by se tak stalo, odmítl by ji. "Protože nemám odborné znalosti, které by mi umožnily být kvalitním ministrem strategického průmyslu. Proto si myslím, že to je chyba," uvedl Reznikov.

V minulých dnech skončilo ve svých funkcích mimo jiné kvůli korupčním skandálům několik vysoce postavených ukrajinských činitelů, aféra se nevyhnula ani ministerstvu obrany. Korupční skandál v tomto resortu se týká bývalého náměstka Vjačeslava Šapovalova, který byl zodpovědný za zásobování vojáků potravinami a vybavením a prosazoval přitom podle vyšetřovatelů uzavírání nevýhodných smluv. Šapovalov to odmítl a také jeho šéf Reznikov řekl, že šlo o technickou chybu, nikoliv korupci. V neděli ale slíbil věc prošetřit.

Pokud opravdu dojde k výměně na na klíčovém ministerském postu, stane se tak v kritickém období, kdy ukrajinští činitelé očekávají novou rozsáhlou ruskou ofenzivu.