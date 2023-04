Ukrajinskému zajatci uřízli hlavu ruští žoldnéři, tvrdí zběh od wagnerovců

Kyjev - Brutální zavraždění zajatého ukrajinského vojáka, zachycené na videu, mají na svědomí ruští žoldnéři z Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny, které rozpoznal jejich někdejší spolubojovník, zběhlý do Norska. S odvoláním na tohoto zběha to řekl internetovému kanálu Chodorkovskij Live Vladimir Osečkin, zakladatel organizace Gulagu.net, která pomohla několika ruským vojákům z války proti Ukrajině utéci z Ruska do ciziny. Video údajně zachycující, jak ruští vojáci odřezávají ukrajinskému vojákovi hlavu, vyvolalo šok a pobouření. Ukrajinská rozvědka již zhruba ví, kdo zločin spáchal, řekl Rádiu Svoboda ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec.

"Spojili jsme se s Andrejem Medveděvem, bývalým velitelem jednotky 7. útočného odřadu Wagnerovy soukromé vojenské společnosti, který je nyní v deportační věznici ve Švédsku, kde zadržovaní mají přístup k mobilní komunikaci a počítačům. Poslali jsme mu toto video. Opakovaně jej zhlédl. A své kolegy z Wagnerovy skupiny jednoznačně poznal podle typických přezdívek, podle toho, jak mluví, jak se vyjadřují a podle dalších charakteristik," řekl Osečkin.

Ve vysílání hovoří o věznici ve Švédsku, ale Medveděv podle dřívějších informací požádal o azyl v Norsku.

Osečkin ohlásil také odměnu 3000 eur (asi 70.000 Kč) za další informace o pachatelích.

Osečkin připomněl, že už v roce 2017 se objevilo video údajně zachycující žoldnéře Wagnerovy skupiny v Sýrii, jak brutálně zabíjejí zajatce. Mrtvé tělo rozčtvrtili, polili benzinem a spálili.

Nynější mimořádně násilné video, na němž muž v uniformě s bílou páskou na ruce - které na Ukrajině používá ruská invazní armáda - uřízl hlavu živému člověku v uniformě s ukrajinskými znaky, vyšetřují ukrajinské úřady. Informovala o tom světová média, která zároveň upozorňují, že nemohla potvrdit pravost nahrávky. Ukrajinská média píší, že ruští vojáci takto zavraždili ukrajinského válečného zajatce. Ukrajinský ministr zahraničí přirovnal Rusko k teroristické organizaci Islámský stát. Podle Kremlu je video "strašné" a je třeba ověřit jeho pravost. Nahrávka se podle serveru Meduza nejprve rozšířila na ruských telegramových kanálech podporujících vojenskou agresi Moskvy na Ukrajině a poté se začala šířit také na ukrajinských účtech.

"Hovořil jsem s našimi zpravodajskými službami. Zhruba vědí, kdo to udělal, v jakém místě a kdo se na tom podílel, včetně toho, kdo byl přímým vykonavatelem," řekl Lubinec. Ombudsman neodpověděl na doplňující otázku, zda šlo o žoldnéře z Wagnerovy skupiny. "To jsou podrobnosti, o kterých nemohu veřejně hovořit. Mohu jen říci, že podle mého názoru naše rozvědka pracovala maximálně efektivně,“ dodal.

Sama rozvědka se nevyjádřila. Její mluvčí o den dříve jen potvrdil probíhající vyšetřování ohledně videa s brutálním zavražděním ukrajinského zajatce.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na záběry uvedl, že svět je musí vidět, a vyzval světové vůdce, aby reagovali. "Toto je video Ruska takového, jaké je," řekl Zelenskyj.

Kyjev dlouhodobě obviňuje Rusko z páchání válečných zločinů, což Moskva popírá. V březnu se na sociálních sítích rozšířilo video, které údajně zachycuje zavraždění ukrajinského válečného zajatce ruskými vojáky. Neozbrojený muž pronese slova "Sláva Ukrajině", načež ho ruští vojáci s vulgárními výkřiky zastřelí. Videozáznam vyvolal ve světě i na Ukrajině, která se už přes rok brání ruské agresi, značné pobouření.