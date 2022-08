Ukrajinské volejbalové mistryně budou hrát českou extraligu

Praha - Nejlepší ženský ukrajinský tým SC Prometej Dnipro bude hrát českou volejbalovou extraligu. Ta se kvůli tomu pro letošní sezonu rozšíří na jedenáct týmů. Ukrajinky absolvují základní a nadstavbovou část. Do play off, kde se bude rozhodovat o mistryních České republiky, už nezasáhnou. Zařazení ukrajinských mistryň do nejvyšší české klubové soutěže je součástí dlouhodobé pomoci Českého volejbalového svazu ukrajinskému volejbalu po únorové invazi ruských vojsk.

"Na základě dobrých vztahů nás prezident Ukrajinské volejbalové federace požádal, zda by jejich mistryně nemohly hrát naši nejvyšší soutěž a odehrát základní skupiny Ligy mistryň. Výkonný výbor Českého volejbalového svazu v květnu rozhodl kladně a poslal klubu zvací dopis. A v pondělí 11. července proběhla schůzka ve Lvově, kde se vše definitivně potvrdilo," uvedl v tiskové zprávě místopředseda svazu Martin Gerža.

Ukrajinky budou hrát extraligu i Ligu mistryň v Kutné Hoře. "Extraliga tím určitě získá a dojde k jejímu zkvalitnění. SC Prometej Dnipro má výborný tým. Pravidelná konfrontace našich klubů s reprezentačním soupeřem je rozhodně ku prospěchu českého volejbalu. SC Prometej Dnipro má navíc ambice postoupit ze základní skupiny Champions League, což tu bylo naposledy někdy před deseti lety v nejslavnější éře Prostějova," uvedl Gerža. Veškeré nálady na provoz a působení v české nejvyšší soutěži bude ukrajinský klub hradit z vlastních zdrojů.

Zázemí v Česku najde také ženská ukrajinská reprezentace, která zde bude hrát své zápasy kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2023. "Ukrajině jsme začali pomáhat už někdy v březnu. Poskytli jsme ubytování, stravu a sportoviště třem ukrajinským mládežnickým reprezentacím - 60 ukrajinských hráčů, hráček a jejich trenérů strávilo v České republice dva měsíce," řekl Gerža.

Šéf ukrajinského volejbalu Mychajlo Melnyk je za pomoc vděčný. "Sám jsem strávil na okupovaném území deset dní a pozoroval z okna projíždějící ruské tanky. Od začátku války bylo prioritou Ukrajinského volejbalového svazu pomoci odtamtud dostat děti, které hrají volejbal, což se i díky vám podařilo," doplnil na adresu českého svazu.