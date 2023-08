Ukrajinské velení potřebuje více lidí do armády, naznačil Zelenskyj

Kyjev - Ukrajinské velení vybídlo prezidenta Volodymyra Zelenského, aby povolil zmobilizovat více lidí do války. Na dnešní tiskové konferenci to podle listu Ukrajinska pravda připustil sám Zelenskyj s tím, že více k věci ale nemůže v tuto chvíli říci.

Na tiskové konferenci po summitu Krymské platformy, která sdružuje národní a mezinárodní snahy o osvobození poloostrova anektovaného Ruskem v roce 2014, dostal Zelenskyj otázku, zda vzhledem k ukrajinské protiofenzívě a ztrátám dojde na Ukrajině k zesílení či urychlení mobilizace a zda v armádě budou "sloužit všichni". Prezident ale podle deníku neposkytl přímou odpověď.

"Řeknu otevřeně, že vojáci se na mne obrátili s tím, abych umožnil více mobilizovat. To je vše. Zatím vám nemůžu říct víc," prohlásil Zelenskyj.

Šéf státu také odmítl kritiku ukrajinského velení, že nesoustředilo všechny síly do protiofenzívy na jihu země a osvobození Melitopolu. "Tušíte, kolik okupantů je na východě? Přibližně 200.000! Představte si, že bychom přesunuli naše síly odtud jinam. O pár dní později (by padl) Slovjansk, Kramatorsk a dál by vyrazili na Pavlohrad a Dnipro a odřízli by nás," prohlásil.

Zelenskyj podle agentury Interfax-Ukrajina varoval před názory a náladami, že válka je už vyhraná. Boj proti Rusku je těžký a protiofenzívu brzdí hustá minová pole v ruské obraně. Ta ukrajinští vojáci překonávají raději pěšky, aby neztratili drahocenné západní tanky a obrněnce, kterých není dost. Ale Ukrajinci vyhráli první kolo tím, že nedovolili zničit ukrajinský stát.

"To, že nejsou schopni nás zničit, je velmi důležité. Je to důležité vítězství jak pro naše vojáky, tak pro náš národ," řekl. "Ale je to konečné vítězství? Ne," dodal prezident.

Ukrajinci ještě musí osvobodit všechna ukrajinská území a vrátit domů všechny Ukrajince. Až pak bude možné za vším udělat tečku. "Anebo s tímto sousedem raději tři tečky, a proto chceme do NATO," řekl.

Ale podle Zelenského nepřipadá do úvahy, aby Ukrajina vyměnila členství v Severoatlantické alianci za územní ústupky Rusku. "To není upřímné jednání, ale provokace," dodal na adresu takových návrhů.