Ukrajinské úřady plánují na dnešek evakuaci dalších lidí z obleženého Mariupolu

Kyjev - Ukrajinské úřady plánuji na dnešek evakuaci dalších civilistů z ruskými jednotkami obleženého přístavního města Mariupol. Podle agentury Unian o tom informovala vicepremiérka Iryna Vereščuková. V úterý OSN informovala o tom, že z mariupolských oceláren Azovstal, které jsou poslední výspou ukrajinského odporu v tomto strategicky položeném městě, se podařilo zachránit asi stovku lidí.

"Mariupolská humanitární operace pokračuje. Pokud to dovolí bezpečnostní situace, plánujeme na středu evakuaci z Mariupolu do Záporoží," cituje Unian Vereščukovou. Podle ní se ukrajinské úřady pokusí zajistit odvoz civilistů i z Vasylivky ležící jižně od Záporoží a města Tokmak ležícího několik desítek kilometrů na jihovýchod od Vasylivky.

Agentura DPA podotýká, že v Mariupolu je evakuace plánovaná od nákupního centra Port City na západě města. Leží ovšem několik kilometrů od Azovstalu, kde se podle starosty Vadyma Bojčenka ukrývají asi dvě stovky civilistů a obránci Mariupolu. Jinde ve městě je asi 100.000 civilistů, čtvrtina počtu, který tam žil před ruskou invazí na Ukrajinu. Město, které až na Azovstal ovládají Rusové, je do velké míry zničené.

O evakuaci lidí z Azovstalu mluvil v úterý večer ve svém videoposelství ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Konečně jsou v naprostém bezpečí," řekl. Jejich záchrana je podle něho výsledkem velké snahy a dlouhých vyjednávání a pomoci různých zprostředkovatelů. Podílí se na ní zástupci OSN a Mezinárodního výboru Červeného kříže.

Biden vyzdvihl pracovníky továrny na střely Javelin, které USA posílají Ukrajině

Americký prezident Joe Biden dnes navštívil závod zbrojařské společnosti Lockheed Martin ve státě Alabama, kde se vyrábí protitankové střely Javelin používané ukrajinskou armádou proti ruským invazním silám. Šéf Bílého domu řekl, že diktátorům je třeba se postavit. Ocenil pracovníky továrny, kteří podle něj umožňují Ukrajincům bránit se.

Spojené státy uvádí, že od únorového začátku ruské invaze poslaly či přislíbily ukrajinské armádě 5500 řízených střel Javelin. Zbraň je primárně určená pro ničení obrněných cílů, jako jsou tanky nebo obrněné transportéry a z Ukrajiny v posledních týdnech přišla řada zpráv či videí naznačujících, že Ukrajincům se ji daří účinně používat.

"Umožňujete Ukrajincům, aby se bránili," řekl dnes Biden pracovníkům závodu Lockheed Martin v Alabamě. Podle agentury AP šéf Bílého domu při prohlídce továrny řekl, že ukrajinští rodiče v důsledku úspěchu amerických protitankových střel pojmenovávají své děti Javelin nebo Javelina. "Každý dělník v tomto areálu a každý americký daňový poplatník přímo přispívá k boji za svobodu," prohlásil.

"Buď Ukrajince v obraně jejich země podpoříme, nebo budeme přihlížet tomu, jak Rusko pokračuje se svými zvěrstvy a agresí," řekl také Biden.

Washington poslal Ukrajincům vojenskou pomoc za miliardy dolarů a podle pondělního brífinku Pentagonu bylo jen za předchozích 24 hodin vypraveno 14 letadel s dodávkami. Podle AP ovšem sílí obavy, že USA nebudou schopny aktuální tempo udržet. Už nyní podle analytiků přišly o čtvrtinu až třetinu zásob střel Javelin a Stinger, přičemž výrobu nových komplikuje nedostatek součástek jako jsou mikročipy.

Nejisté je v tuto chvíli i financování další americké pomoci. Biden žádá Kongres o vyčlenění dalších 33 miliard dolarů (přes 770 miliard dolarů), zákonodárci ale zatím nový balík neschválili.

Śéfka EK představí návrh nových sankcí proti Rusku včetně ropného embarga

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes představí návrh šestého balíku sankcí Evropské unie proti Rusku. Podle unijních činitelů by mělo být jeho zásadní součástí ukončení dovozu ruské ropy do konce letošního roku. Měl by také zasáhnout některé banky včetně největšího ruského peněžního ústavu Sberbank.

Von der Leyenová má podrobnosti návrhu oznámit ve svém ranním vystoupení před poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku, v noci na dnešek ho podle zdrojů agentury APA dostali zástupci členských zemí. Maďarsko a Slovensko, které podle zástupců svých vlád nejsou ochotny toto embargo podpořit, budou mít podle diplomatů v návrhu výjimku na pozdější ukončení dovozu ruské ropy.

Evropský blok během více než dvou měsíců od začátku ruské invaze na Ukrajinu přijal vůči režimu prezidenta Vladimira Putina sérii bezprecedentních ekonomických postihů sahajících od přerušení letecké dopravy přes zmrazení styku s řadou velkých bank po embargo na dovoz uhlí. Příprava nového balíku zabrala kvůli závislosti některých zemí na ruské ropě zatím nejdelší čas a očekává se, že mezi členskými státy vyvolá návrh velké diskuse.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE