Ukrajinské úřady informují o snaze zorganizovat další evakuaci z Mariupolu

Kyjev/Moskva - V ukrajinském Mariupolu se podle dostupných informací odehrává snaha o další evakuaci civilistů. Informace přicházející ze zdevastovaného města jsou však značně nepřehledné. V Záporoží jsou mezitím očekáváni první lidé, kteří byli v neděli po dlouhé době evakuováni z oceláren Azovstal. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se z ruskými silami obklíčeného metalurgického areálu v neděli podařilo dostat přibližně 100 civilistů.

Jakmile byla dokončena evakuace části lidí, kteří se v hutním závodě skrývali, ruské jednotky obnovily ostřelování Azovstalu, řekl v neděli večer ukrajinské televizi Denys Šleha, jeden z ukrajinských velitelů, jenž se nachází v Mariupolu. Zatím není jasné, zda obnovené ostřelování ohrozí další evakuace z Azovstalu, poznamenala stanice CNN.

Poradce mariupolského starosty Petro Andrjuščenko dopoledne oznámil, že začala další vlna evakuace lidí z města. Odehrává se za podmínečného příměří, uvedl podle Unian. Agentura Reuters nejprve s odvoláním na něj napsala, že autobusy s civilisty už z města odjely, později však s odkazem na městskou radu sdělila, že autobusy ještě ani nedorazily na evakuační místo. Komplikace později připustil i Andrjuščenko. Úřady zároveň obyvatele vyzvaly, aby zůstali poblíž evakuačního místa.

V této snaze o evakuaci však nejde o lidi uvázlé v Azovstalu, na jejichž záchranu zorganizovaly dříve evakuační konvoje OSN a Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK), upozornil Reuters.

Ukrajinské úřady hovořily o evakuaci obyvatel přežívajících v dalších částech Mariupolu už v neděli, nakonec k ní však nedošlo. Podle odhadů zůstává ve zdevastovaném městě, které - s výjimkou Azovstalu - ovládly ruské invazní síly, asi 100.000 obyvatel.

Ohledně případné další záchrany lidí z Azovstalu v současné době nejsou informace a podle BBC není jasné, kdy by mohly být z hutí evakuovány zbylé stovky civilistů. A nic podle Reuters nenasvědčuje tomu, že by existoval plán na vyvezení tamních ukrajinských vojáků. Předpokládá se, že tam jsou členové pluku Azov, národní gardy, námořní pěchoty, pohraniční stráže a dalších jednotek.

Zástupce velitele ukrajinského pluku Azov Svjatoslav Palamar už dříve vyzval, aby byli evakuovaní také zranění vojáci. Podle agentury AP řekl, že uvnitř poničených budov jsou slyšet hlasy lidí, ale vojáci se k nim nemohou bez speciálního vybavení dostat.

V útrobách obrovského metalurgického komplexu je podle různých zdrojů ukryto přibližně 2000 ukrajinských bojovníků a stovky civilistů, někteří z nich tam jsou podle BBC i řadu týdnů. Kolem 500 vojáků je podle Kyjeva zraněných. Dochází jim voda, jídlo a léky. "V bunkrech pod závodem je stále několik desítek malých dětí," tvrdí velitel 12. brigády ukrajinské národní gardy Šleha.

Evakuaci z Azovstalu zorganizovaly OSN s Mezinárodním výborem Červeného kříže (MVČK), které akci koordinují s ukrajinskými a ruskými představiteli. Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) záchranná operace začala v pátek, kdy konvoj vyjel ze Záporoží, které mají pod kontrolou Ukrajinci, a v sobotu ráno dorazil do oceláren v Mariupolu.

Ženy, děti a starší lidé jsou nyní evakuováni do Záporoží, kde jim bude poskytnuta humanitární a psychologická pomoc, píše CNN s odvoláním na OCHA. Skupina asi 100 lidí evakuovaných z Azovstalu zatím do Záporoží zřejmě nedorazila. Je to více než 200 kilometrů daleko a konvoj musí projet přes různá kontrolní stanoviště, podotkla BBC.

Ruské ministerstvo obrany dnes podle agentury TASS uvedlo, že o víkendu odešlo z Azovstalu a okolních domů dohromady přes 120 lidí. Moskva už dříve informovala o odjezdu několika desítek lidí z oblasti do obce Bezimenne, která leží asi 30 kilometrů východně od Mariupolu na území Doněcké oblasti ovládaném proruskými separatisty. Někteří z nich se podle Moskvy rozhodli zůstat v separatistické Doněcké lidové republice (DNR), další chtějí na území kontrolované ukrajinskou vládou. Ti byli předáni zástupcům OSN a MVČK a nyní míří do Záporoží, tvrdí TASS.

Stanice CNN dnes upozornila, že není jasné, zda všichni civilisté v Bezimenne dostali na výběr, kam se vydají dál. Stanice už minulý měsíc napsala, že ruské a proruské síly odváděly obyvatele Mariupolu do Bezimenne, kde se nachází takzvaný "filtrační centrum", kde je úřady registrovaly před tím, než byli odesláni do Ruska, řadu z nich proti jejich vůli. Agentura AP poznamenala, že ukrajinské úřady opakovaně obviňovaly ruské jednotky z násilného přesunu civilistů z dobytých oblastí do Ruska. Moskva také v těchto případech hovoří o evakuaci.

Zelenskyj: Z oblastí bojů se podařilo zachránit 350.000 lidí

"Organizace humanitárních koridorů je jedním z prvků vyjednávacího procesu (s Ruskem), který pokračuje. Je velice složitý. Ale bez ohledu na složitost se podařilo zachránit více než 350.000 lidí z oblastí bojů," uvedl Zelenskyj.

Zdůraznil, že nedělní evakuaci asi stovky civilistů z oceláren Azovstal v Mariupolu se podařilo zorganizovat po mnoha týdnech jednání s Rusy. "Nebylo jediného dne, abychom nezkoušeli nalézt řešení, které by zajistilo záchranu našich lidí," řekl. První evakuovaní by dnes měli dorazit do Záporoží. Prezident doufá, že dnes bude evakuace z Mariupolu pokračovat.

Ruské jednotky pokračovaly v ostřelování oceláren Azovstal hned po evakuaci části civilistů, kteří se v této poslední ukrajinské baště v Mariupolu skrývají, uvedl na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na velitele 12. brigády ukrajinské národní gardy Denyse Šleha. Opětovné ostřelování potvrdil také poradce starosty Mariupolu Petro Andrjuščenko.

Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková uvedla, že se z Azovstali podařilo evakuovat více než stovku žen, dětí a starých lidí, ale situaci stovek dalších civilistů v ocelárnách označila za humanitární katastrofu, protože lidem se nedostává voda, jídlo a léky.

Rusové se snaží zničit strategický most v Oděské oblasti

Ruské síly již potřetí za uplynulý týden ostřelovaly na jihu Ukrajiny strategický most přes ústí řeky Dněstr do Černého moře. Podle webu Ukrajinska pravda o tom informoval mluvčí Oděské vojenské správy.

"Nepřítel provedl raketový úder na most přes ústí Dněstru," napsal na sociální síti telegram mluvčí oděské vojenské správy Serhij Bratčuk. Doplnil, že informace o útoku se upřesňují.

Rusové na most útočili již v úterý a ve středu minulý týden. Most v letovisku Zatoka představuje jediné silniční i železniční spojení s rozsáhlou jižní částí Oděské oblasti, uvedla agentura Reuters. Ruská armáda dříve avizovala, že v nynější fázi invaze na Ukrajinu se soustředí na získání kontroly nad východem a jihem země.

V Belgorodu zahřměly dvě exploze

V Belgorodu na západě Ruska zazněly dva silné výbuchy. Podle gubernátora Vjačeslava Gladkova nejsou hlášeny škody, ranění či oběti, uvedla dnes agentura TASS.

"Před půlhodinou mě probudily dva silné výbuchy. Podle informací krizového štábu nejsou hlášeny škody, ani nikdo neutrpěl. V sociálních sítích se už objevily záběry záblesků na obloze," napsal Gladkov v sociální síti a přislíbil, že se později vynasnaží informace upřesnit.

Agentura DPA připomněla, že Belgorod se nachází nedaleko hranic s Ukrajinou. Na sociálních sítích se objevily záběry a zprávy o ukrajinských dronech nad Belgorodem a o zásahu protivzdušné obrany, jejichž pravost nebylo možné ověřit.

Zprávy o údajných útocích ukrajinských sil na cíle v Rusku se objevují již několik dní. V neděli v Belgorodské oblasti hořelo ve vojenském areálu. Jedna osoba byla lehce zraněná, informoval na sociální síti telegram gubernátor Gladkov. Ve stejné oblasti tento týden hořel muniční sklad.

Belgorodská oblast hraničí s Ukrajinou, kde od začátku ruské invaze před 68 dny probíhají těžké boje.

V sousední Kurské oblasti, která rovněž hraničí s Ukrajinou, se v neděli částečně zhroutil železniční most. Tuto trať hojně používají nákladní vlaky. Podle kurského gubernátora Romana Starovojtova se jednalo o sabotáž.

Rusko minulý měsíc obvinilo Ukrajinu z útoku na sklad paliva v Belgorodu a ostřelování několika vesnic, které se nacházejí u hranice. Ukrajinští představitelé zodpovědnost za tyto útoky odmítají, nebo je nechtějí komentovat.

V Rusku policie na prvého máje zatýkala, a to i protiválečné demonstranty

Ruská policie během prvomájových akcí zadržela nejméně 32 lidí, a to i za účast na protestech proti válce s Ukrajinou, uvedla stanice BBC s odvoláním na server OVD-Info, který se specializuje na monitorování policejních zákroků. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu z 24. února se portál dopočítal již více než 15.400 zatčení na protiválečných akcích.

Policisté v Petrohradu zadrželi dva redaktory nezávislého listu Novaja gazeta za to, že svezli místní aktivistku s protiválečným plakátem. Zatkli také místní úmělkyni Annu Anisimovovou, která se připoutala k zábradlí na ulici před naaranžovaným televizorem s vyobrazením prokremelského propagandisty Vladimira Solovjova a s písmenem Zet, symbolizujícím ruskou agresi. V Moskvě se zatýkalo na Rudém a na Puškinově náměstí.

Policie zadržovala demonstranty také v Novosibirsku, Čeljabinsku, Jaroslavli, Astrachani, Iževsku, Kaliningradu a Kasnojarsku, poznamenala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

