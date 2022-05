Ukrajinské studentce v Pardubicích chybí, že nemůže hrát na své fortepiano

Studentka medicíny Darja Todorovová z Oděsy, která přijela do ČR z Ukrajiny napadené ruskou armádou, žije už skoro dva měsíce v Pardubicích a pracuje v čajovně.

Pardubice - Studentka medicíny Darja Todorovová z Oděsy hraje od čtyř let na fortepiano. Objemný historický nástroj, který je předchůdcem klavíru, si s sebou při nedobrovolném odchodu Ukrajiny vzít nemohla. Teď se obává, že ztratí techniku, když nemůže každý den hrát, řekla ČTK dívka, která žije skoro dva měsíce v Pardubicích a pracuje v čajovně.

"Nemám teď možnost někde hrát, doufám, že tady najdu hudební nástroj a budu pokračovat ve cvičení," řekla Todorovová.

Do Česka dvaadvacetiletá dívka přijela 8. března. Cestovala sem dva dny, přestupním stanovištěm byla polská Přemyšl. Z Ukrajiny, kterou napadlo Rusko, s ní odjely také její sestra a neteř. Naštěstí se měly v nové zemi na koho obrátit, v Pardubicích mají tetu, která jim v začátcích pomohla. "Dobří lidé nám také pomohli a poskytli ubytování," řekla studentka.

I když je teď dívka v Česku, studium ukrajinské univerzity přerušit nemusela, má přednášky on-line. "Pedagogové se nám snaží vyjít vstříc, studenti jsou často rozesetí po celé Evropě, každý z nich má jiné možnosti, jak on-line studovat," řekla Todorovová. Nyní se také připravuje na studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, která ukrajinským uprchlíkům nabízí stáže, dodala.

K tomu studentka pracuje v Dobré čajovně v Pardubicích. Velmi brzy se naučila přichystat desítky druhů čaje, jen příprava nápoje s přídavkem rozpuštěné čokolády, medu a mléka jí ještě moc nejde, dodala s úsměvem. K novým věcem, které musí zvládnout, se přidala i čeština. "Každý den se naučím nová slova. A velmi často si s lidmi rozumím i za pomoci gest," řekla studentka.

Provozovatelka čajovny Nela Patrika Nevělíková společně s manželem Boleslavem chtěli Ukrajině pomoci, Darju potkali díky společnému známému. "Bylo to velmi spontánní. Řekli jsme si, že je to další možnost někomu z Ukrajiny pomoct. Vnímali jsme to i jako obohacení pro nás osobně," řekla Nevělíková.