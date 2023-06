Ukrajinské síly podle Ruska zasáhly most spojující Krym s Chersonskou oblastí

Kyjev - Ukrajinské síly podnikly v noci na dnešek raketový útok na most spojující Chersonskou oblast s Krymem, uvedli Ruskem dosazení činitelé v obou okupovaných regionech. Oběti hlášeny nebyly a doprava byla odkloněna, píše agentura Reuters. Šéf ruské okupační správy Chersonské oblasti Vladimir Saldo řekl, že most zřejmě zasáhly britské střely Storm Shadow, které poškodily vozovku.

Šéf okupovaného ukrajinského poloostrova Krym Sergej Aksjonov zasažení mostu rovněž potvrdil. "V noci byl zasažen Čonharský most. Nedošlo k žádným ztrátám na životech. V současné době pyrotechnici provádějí průzkum, aby posoudili typ munice," řekl podle ruské agentury TASS.

Čonharský most, známý jako "brána na Krym", je jedním z několika mostů spojujících Krym s pevninou a leží na nejkratší trase mezi poloostrovem a místy současné ukrajinské protiofenzivy na jihovýchodě země. Silnice, jejíž je most součástí, vede z Krymu přes Chersonskou oblast dál do Melitopolu v Záporožské oblasti. Moskva v rozporu s mezinárodním právem Krym anektovala v roce 2014.

Saldo k útoku z dnešní noci dále uvedl, že "na mostech došlo k určitému poškození vozovky". Příspěvek doprovodil snímky, z nichž jeden ukazuje díru zející v povrchu mostu. Podle něj bude průjezd vozidel brzy obnoven, nyní mezi Krymem a Chersonskou oblastí funguje objízdná trasa. Aksjonov ve svém prohlášení potvrdil pouze zásah jednoho mostu.

Loni v říjnu poničil mohutný výbuch Kerčský most, jenž spojuje Krym s ruskou pevninou. Ruské úřady z tohoto útoku obvinili Ukrajince. Kyjev se k zodpovědnosti nepřihlásil, řada vysoce postavených ukrajinských představitelů nicméně útok uvítala.