Ukrajinské síly osvobodí Chersonskou oblast do září, věří regionální činitel

Kyjev - Poradce šéfa ukrajinské správy Chersonské oblasti Serhij Chlaň se domnívá, že ukrajinské ozbrojené síly do letošního září osvobodí tento region, jenž má zásadní význam pro zemědělství země,. Podle agentury AFP to Chlaň dnes řekl v ukrajinské televizi. Cherson bylo první větší město, kterého se ruské síly po invazi do sousední země zmocnily, načež získaly kontrolu i nad Chersonskou oblastí.

"Chersonská oblast bude definitivně osvobozena do září a všechny plány okupantů selžou," prohlásil poradce oblastního gubernátora. "Můžeme hovořit o obratu situace na místě. V nedávných operacích měly ukrajinské ozbrojené síly převahu. Naše armáda postupuje, přecházíme z obranné fáze do protiofenzivy," tvrdil Chlaň.

Ukrajinská armáda začala v posledních týdnech získávat zpět pozice v Chersonské oblasti, k čemuž jí pomáhají dodávky zbraní ze Západu, poznamenala agentura AFP. Ta rovněž připomněla význam regionu pro ukrajinské zemědělství a fakt, že sousedí s poloostrovem Krym, jenž Rusko anektovalo v roce 2014.

O chystané ukrajinské protiofenzivě v Chersonské oblasti se hovoří už nějaký čas. Americký Institut pro studium války ve své poslední pravidelné analýze dění na bojišti uvedl, že ukrajinské síly se pravděpodobně připravují zahájit, anebo již v sobotu zahájily protiofenzívu v tomto regionu. Nicméně informace z otevřených zdrojů ohledně ukrajinského postupu a tempa operace budou omezené a budou zaostávat za událostmi, uvedl institut.