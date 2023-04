Ukrajinské obilí vývoz toho českého nenarušilo, uvedl Nekula

Praha - Ministerstvo zemědělství nezaznamenalo výraznější pokles vývozu obilí z Česka, vyvezly se ho na dva miliony tun. Novinářům to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Zemědělský svaz ČR minulý týden uvedl, že ve skladech je 2,6 milionu tun obilí, což je o 40 procent více než v loňském roce. Podle svazu se trh zastavil kvůli levnému dovozu ukrajinského obilí do EU. Z ČR se velká část vypěstované pšenice vyváží mimo jiné i do Polska.

Nekula řekl, že export obilí pokračuje, protože většina obchodů je už předem nasmlouvaná. "Jsou drobné výkyvy, ale nezaznamenali jsme zásadní změnu," doplnil.

Cena pšenice podle Českého statistického úřadu v březnu klesla na zhruba úroveň před začátkem ruské invaze na Ukrajinu. V březnu tuna potravinářské pšenice stála 6787 Kč, loni v březnu to bylo 6885 Kč. Agrární analytik Petr Havel ČTK řekl, že vliv na to má jak export levného obilí z Ukrajiny, tak také to, že část zemědělců loni držela obilí ve skladech a čekala, že ceny opět porostou. Kvůli nadbytku by podle něj mohly ceny pšenice klesnou i pod 5000 Kč za tunu, na této úrovni se pohybovala kolem roku 2021.

Nekula dnes upozornil na to, že ukrajinské obilí je díky výrazně nižší ceně lákavé pro spekulanty, a proto se takzvaně "odsypává" v zemích sousedících s Ukrajinou. Ministerstvo už dříve uvedlo, že do EU se od začátku války na Ukrajině dovezl desetinásobek běžného množství ukrajinské pšenice, 3,526 milionu tun. Nekula dnes uvedl, že v Polsku zůstala zhruba třetina tohoto množství.

Na zahájení chřestové sezony v Hostíně u Vojkovic na Mělnicku se dnes Nekula vyjádřil ke kontrolám ukrajinského obilí. Produkce z Ukrajiny je podle něj bedlivě sledovaná, a pokud by se v ní objevily zakázané látky, budou dodávky zastaveny a zlikvidovány. Čeští zemědělci nemohou používat stejné postřiky a hnojiva jako ukrajinští, protože v ČR i celé EU se postupně zpřísňují pravidla, aby se na pole a do potravin dostávalo méně a méně chemie, odpověděl ministr na novinářský dotaz.

Ministr už dříve uvedl, že by chtěl, aby EU letos poskytla zemědělcům mimořádnou podporu kvůli dopadům války na Ukrajině, stejně jako to bylo minulý rok. O využití zemědělské rezervy EU vyjednával s eurokomisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským. V ČR mají podle něj spíše než pěstitelé obilí problémy hlavně pěstitelé ovoce, zeleniny, chmele nebo chovatelé prasat. "Do těchto sektorů bychom chtěli uvolnit případné prostředky z evropského rozpočtu," doplnil.