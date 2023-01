Ukrajinské jednotky odrazily ruské útoky u Bachmutu

Kyjev - Ukrajinští vojáci za uplynulý den odrazili ruské útoky u deseti obcí na Donbasu včetně Bachmutu, který je už měsíce místem nejzuřivějších bojů z celé fronty. Uvedl to ukrajinský generální štáb v ranním hodnocení událostí na frontě. Pokračující obrana Bachmutu na severu Doněcké oblasti je podle analytiků z amerického Institutu pro studium války (ISW) strategicky rozumným krokem i přes vzrůstající náklady a může vést k vyčerpání ruských vojsk.

Ruská armáda pokračuje v ofenzivě ve směru na Bachmut, kde při operacích stále častěji využívá letectvo, uvedl ukrajinský generální štáb. Obranné síly Ukrajiny podle něj za uplynulý den odrazily útoky u obce Novoselivske v Luhanské oblasti a obcí Bilohorivka, Krasna Hora či Pervomajske v Doněcké oblasti. Tyto informace nelze nezávisle ověřit.

Vysoce postavený činitel Bílého domu, který si přál zůstat v anonymitě, v sobotu uvedl, že Ukrajina si nepotřebuje Bachmut udržet za každou cenu. Kyjev by se místo toho měl připravovat na rozsáhlou jarní ofenzivu proti ruským vojákům, řekl činitel. Podle ISW je sice pravda, že náklady na obranu Bachmutu jsou značné a pravděpodobně stojí Ukrajinu zdroje, které by bylo možné využít pro zahájení protiofenzivy, ale Ukrajina by za uvolnění města Rusku draze zaplatila.

"Samotný Bachmut není operačně ani strategicky významný, ale pokud by jej ruská vojska obsadila poměrně rychle a levně, mohla by doufat v další rozšíření operací. Ukrajinu by to naopak donutilo budovat obranné pozice v méně příznivém terénu," píší analytici. Nelze podle nich zlehčovat ani politický význam, který Bachmut má, a v reakci na vyjádření zmíněného činitele experti poznamenali, že Spojené státy nemusely rozhodovat o postoupení města nepříteli od roku 1865.

Ukrajinské síly nyní okolo Bachmutu patrně sází na postupné vyčerpání ruských jednotek. Podobný model použily už loni na začátku léta, kdy se ruská vojska snažila několik měsíců prolomit obranu ve městech Severodoněck a Lysyčansk. Druhé z měst dobyla až po ukrajinském ústupu, přičemž město pro Rusko nemělo žádný operační význam a výsledkem této ofenzivy byla stagnace ruské ofenzivy na Donbasu po celé léto a podzim loňského roku, píše ISW.

"Ukrajinská obrana Bachmutu pravděpodobně přispěje k podobnému výsledku - ruské síly do oblasti proudí od května 2022 a zatím nedosáhly žádného operačně významného pokroku, který by vážně ohrozil ukrajinskou obranu oblasti," píše ISW. "Ukrajinské síly účinně soustředí ruské jednotky, vybavení a celkové operační zaměření na Bachmut, čímž brání Rusku v pokračování ofenzivy v jiných částech bojiště," dodávají analytici.

Institut také uvádí, že Ukrajina nemůže této situace využít ve svůj prospěch částečně i kvůli zpomaleným či zpožděným dodávkám zbraní ze Západu.