Ukrajinská vojska pokračují v útocích na jihu, Rusové na východě

Kyjev - Ukrajinská armáda pokračuje v ofenzívě v Chersonské oblasti na jihu země a v Luhanské oblasti na východě, zatímco ruská vojska se pokoušejí o útoky v Donbasu na východě Ukrajiny u Bachmutu a Avdijivky, vyplývá z údajů amerického Institutu pro studium války (ISW). Britská rozvědka podle zprávy britského ministerstva obrany upozornila na význam železnic pro ruské ozbrojené síly a zranitelnost tratí vůči sabotážím. Ukrajinští vojáci během uplynulých 24 hodin odrazili ruské útoky u devíti obcí, včetně Bachmutu, hlásí ukrajinský generální štáb v pravidelném přehledu situace na bojišti.

Tvrzení znepřátelených stran nelze ve válečných podmínkách ověřit z nezávislých zdrojů. Válka Ruska proti Ukrajině dnes pokračuje 245. dnem.

Britské ministerstvo obrany připomíná, že 24. října gubernátor ruské Belgorodské oblasti oznámil poškození železniční trati výbušným zařízením u obce Novozybkovo přibližně 15 km od rusko-běloruské hranice. Trať je hlavním železničním spojením mezi Ruskem a jižním Běloruskem. K incidentu se přihlásila skupina ruských protiválečných aktivistů, podle které jde o nejméně šestou sabotáž od června. "Jde o součást širšího trendu útoků disidentů proti železnicím v Rusku i Bělorusku," míní Londýn, připomínající, že ruská armáda se při přesunech sil na Ukrajinu spoléhá především na železniční dopravu. Je ovšem extrémně náročné ochránit železniční síť o délce více než 33.000 kilometrů. Ruské vedení bude stále více znepokojovat skutečnost, že i malá skupina občanů se může sabotážemi postavit proti konfliktu, předpovědělo britské ministerstvo.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov v rozhovoru se serverem Politico vyjádřil přesvědčení, že Západ poskytne Ukrajině i západní tanky a stíhačky, které pomohou Kyjevu vyhnat ruská vojska z ukrajinského území. Domnívá se však, že první kroky v tomto směru budou muset podniknout Spojené státy, aby je spojenci následovali. "Jsem skutečně optimista ohledně toho, že tanky Abrams budou v budoucnu možné, a jsem přesvědčen, že také stíhačky typu F-16, F-15 či gripeny ze Švédska také budou možné," řekl Reznikov. "Když slyšíte, že je to nemožné, znamená to, že to bude možné v budoucnu," poznamenal.