Ukrajinská vláda vyčlenila peníze na pokračování leteckého provozu

Kyjev - Ukrajinská vláda vyčlenila 16,6 miliardy ukrajinských hřiven (téměř 13 miliard Kč), aby zajistila pokračování leteckého provozu v ukrajinském vzdušném prostoru. Oznámil to dnes ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Peníze mají podle premiéra zaručit bezpečnost letů na Ukrajině pro pojišťovací a leasingové společnosti, napsala agentura Reuters.

"Toto rozhodnutí stabilizuje situaci na trhu s osobní leteckou dopravou a zaručí návrat na Ukrajinu našim občanům, kteří se nyní nacházejí v zahraničí," prohlásil Šmyhal. Ukrajinské ministerstvo infrastruktury uvedlo, že aerolinky pokračují v provozu "bez jakýchkoliv omezení".

V médiích se nicméně objevila varování, že Ukrajině kvůli obavám z ruské invaze hrozí faktické odstřižení od letecké dopravy. Varování později potvrdila letecká společnost SkyUp, jejíž linka z Madeiry do Kyjeva musela v noci na dnešek přistát v Kišiněvu, protože vlastník letadla zakázal, aby stroj vletěl do ukrajinského vzdušného prostoru. Už v sobotu zrušila lety na Ukrajinu nizozemská společnost KLM.

SkyUp potvrdila, že leasingové společnosti požadují od ukrajinských aerolinek, aby se pronajatá letadla co nejdříve vrátila na území Evropské unie. Stalo se tak podle SkyUp poté, co největší světové pojišťovny v sobotu oznámily ukrajinským leteckým společnostem, že do 48 hodin ukončí pojišťování letadel při letech v ukrajinském vzdušném prostoru kvůli vysokému riziku bojových operací.

V červenci 2014 se na východě Ukrajiny během bojů ukrajinských vojsk s Ruskem podporovanými separatisty zřítil malajsijský boeing s 298 lidmi na palubě, převážně nizozemskými občany. Podle závěrů mezinárodního vyšetřování, které Rusko odmítá, stroj z letu MH-17 sestřelila ruská raketa vypálená z pozic proruských separatistů. Čtyři obžalovaní z této tragédie - tři lidé s ruským a jeden s ukrajinským občanstvím - jsou v nepřítomnosti souzeni v Nizozemsku.