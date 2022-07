Ukrajinská vicepremiérka apelovala na přijetí sedmého balíku sankcí proti Rusku

Praha - Sedmý evropský balík protiruských sankcí musí být restriktivní a přijatý bezodkladně. I v návaznosti na dnešní ruský raketový úder na Vinnycju ve střední části Ukrajiny, při kterém zemřely více než dvě desítky lidí, to po jednání s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem (STAN) v Praze uvedla ukrajinská vicepremiérka Olha Stefanišynová. Bek s ní mimo jiné také hovořil o tom, jak podpořit evropské perspektivy země.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu agentuře Reuters řekl, že EU připravuje sedmý balíček sankcí, již nyní je ale jasné, že jeho součástí nebude omezení dodávek ruského plynu. Podle předsedy vlády se předpokládá, že bude obsahovat zákaz dovozu zlata z Ruska, rozšíří seznam zboží dvojího užití, které je zakázané do Ruska dovážet, a bude obsahovat také další sankce zaměřené na jednotlivce. Evropská komise by měla balíček předložit zhruba v polovině července a členské státy by jej mohly schválit hned poté, uvedl Fiala.

"Vidíme, že nic zatím nedonutilo Rusko cítit se zodpovědnými za tyto zločiny," řekla Stefanišynová. V tomto ohledu s Bekem diskutovala o nutnosti dalších sankcí, které podle ní musí být restriktivní a přijaty co nejdříve.

Na červnové vrcholné schůzce lídři EU udělili status kandidátské země Ukrajině a Moldavsku. "Kandidátský status je motorem nové koncentrace ukrajinské administrativy na agendu reforem," řekla Stefanišynová. Podle Beka se diskuse vedla i o tom, jak může EU pomoci Ukrajině v přípravě na přístupový proces.

Stefanišynová ministrovi vylíčila aktuální ukrajinské potřeby z hlediska krátkodobé i dlouhodobé pomoci. Hovořili též o iniciativě členských států, podle kterých by se kandidátské země mohly rychle zapojit do některých oblastí evropské politiky.

Bek se s ukrajinskou vicepremiérkou sešel v předvečer zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) v Praze. Stefanišynová se zúčastní prvního bloku pátečního jednání, na kterém ministr představí priority českého předsednictví v Radě EU.