Ukrajinská SBU tvrdí, že v odposlechu Rusové přiznali zničení přehrady

Kyjev/Moskva - Ukrajinská tajná služba SBU tvrdí, že získala odposlech telefonátu dvou Rusů, kteří připisují vinu za zničení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny ruským silám. Ve zveřejněném záznamu muži hovoří také o tom, že Rusové původně neplánovali destrukci tak obrovského rozsahu. Informoval o tom server Ukrajinska pravda.

"Udělali to naši. Ne jejich," říká jeden z mužů na zveřejněném videu. "Tam to (udělala) naše diverzní skupina. Chtěli tam jakoby tou přehradou vyděsit. Ale nešlo to podle plánu - (bylo to) větší, než plánovali," dodává.

Kdo přesně jsou muži, kteří spolu na záznamu hovoří, ale SBU neuvedla a popsala je jenom jako "vetřelce" a "okupanty".

Jeden z mužů na záznamu také popisuje snižování závažnosti situace v ruských médiích. "Včera bylo v telce takový video - stojí tam voják se zahaleným obličejem, v celý uniformě. A mluví o tom, že tam žádné záplavy nejsou, že lidi tam žijou normálně. A za ním je okno a tam je vidět, že tam je sakra úplný moře," zní z nahrávky.

Ze zničení rozsáhlého vodního díla se vzájemně obvinily Kyjev i Moskva. Přehrada ale byla po měsíce pod kontrolou ruských sil, které ji podle Kyjeva zaminovaly.

Počet obětí zničení přehrady na Dněpru roste, voda na zaplavených územích klesá

Ruští záchranáři našli v okupované části ukrajinské Chersonské oblasti zatopené po zničení Kachovské přehrady tělo 84leté ženy. Uvedla to dnes ruská média. Ze zničení přehrady se vzájemně obviňují Kyjev a Moskva. Agentura AP ve čtvrtek uvedla, že při záplavách způsobených protržením hráze Kachovské přehrady zemřelo nejméně 14 lidí. Vycházela z tehdy dostupného údaje o pěti mrtvých v Ruskem okupovaném městě Nova Kachovka na levém břehu Dněpru. Ruští záchranáři v oblasti působí jako součást okupačních sil.

"Během záchranných prací jsme našli tělo ženy narozené v roce 1939. Byla to osmá oběť," citovala ruská státní agentura TASS nejmenovaného záchranáře. Ruské úřady do počtu obětí započetly i dva lidi, kteří podle nich přišli o život při ukrajinském ostřelování oblasti. Tato tvrzení nelze v podmínkách válečného konfliktu bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

Moskva tvrdí, že zkázu přehrady přivodilo ukrajinské ostřelování hráze z raketometu, mezitím ale ministr obrany Sergej Šojgu i mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov začali hovořit o tom, že přehrada vyletěla do povětří vinou ukrajinské diverzní akce. Podle Kyjeva přehradu vyhodili do povětří ruští vojáci.

Hráz obří Kachovské přehrady se protrhla v úterý ráno a od té doby voda zaplavila rozsáhlé území na dolním toku Dněpru. Ukrajinské i Ruskem dosazené úřady v okupované části Chersonské oblasti katastrofa přinutila evakuovat obyvatele. Kyjev a Moskva se ze zničení přehrady viní navzájem. AP ve čtvrtek zveřejnila záběry z dronů nad Kachovskou přehradou den po zničení a uvedla, že nepodporují ruskou verzi o ukrajinském útoku shora. Tisíce lidí kvůli zničení Kachovské přehrady přišly o domovy a desetitisíce jsou bez dodávek pitné vody. Záplavy zničily zemědělské plodiny, vyplavily miny a způsobily rozsáhlé škody na životním prostředí.

Úroveň hladiny v Kachovské přehradě k dnešnímu ránu klesla u Nikopolu na 11,74 metru. To je pokles o jeden metr za 24 hodin. Celkově hladina během tří dnů klesla o 4,7 metru, napsala agentura Unian s odvoláním na ukrajinskou společnost Ukrhidroenerho, provozující vodní elektrárny. Další přehrady na Dněpru se podle podniku snaží akumulovat co nejvíce vody, aby vytvořily letní zásobu poté, co Kachovská přehrada definitivně přestane fungovat.

V zaplavené oblasti voda během noci opadla o 20 centimetrů, evakuace lidí a zvířat pokračuje, uvedl šéf ukrajinské oblastní správy Oleksandr Prokudin. V samém Chersonu, který leží po proudu Dněpru pod přehradou, hladina vody nyní dosahuje výše 5,35 metru. Voda v Chersonské oblasti zaplavila 3624 domů a 32 obcí. "Jediné, co nám chybí, je čas. Dvacet čtyři hodin za den je málo, abychom vyřešili všechny problémy," poznamenal Prokudin.