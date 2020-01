Ukrajinská prokuratura chce, aby Írán předal skříňky z letadla

Teherán/Kyjev - Írán by měl předat Kyjevu skříňky se záznamy o letu ukrajinského civilního letadla, které Íránci sestřelili minulou středu krátce po startu z teheránského letiště. Oznámil to dnes úřad ukrajinského prokurátora. Íránský prezident Hasan Rúhání řekl, že by se armáda měla omluvit. Teherán nejprve sestřel popíral, odpovědnost připustil až po několika dnech.

Podle ukrajinských bezpečnostních zdrojů tento týden zjišťují vyšetřovatelé z Íránu na Ukrajině, zda je tamní laboratoř vybavená tak, aby v ní mohly být takzvané černé skříňky z letadla dekódovány.

Írán až po třech dnech přiznal, že letadlo zasáhla jeho protivzdušná obrana, která byla v pohotovosti po předchozím íránském raketovém útoku namířeném na americké cíle v Iráku. Šlo o odvetu za předchozí likvidační americký útok na íránského generála v Bagdádu.

Mezi 176 oběťmi leteckého neštěstí bylo mnoho Íránů nebo lidí s dvojím občanstvím. Letadlo mířilo z Teheránu do Kyjeva a zřítilo se krátce po startu.

Ruská agentura TASS dnes s odkazem na šéfa kyjevského ústavu pro vědecký výzkum Oleksandra Ruvina napsala, že dekódování černých skříněk začne 20. ledna na Ukrajině a že se k němu sjedou "všichni specialisté". Ruvin také řekl, že pokračuje identifikace obětí s pomocí testů DNA a že "íránský prezident rozhodl, že pozůstatky obětí musejí být předány do 19. ledna".

Po přiznání armády k odpovědnosti za zničení letadla v Íránu vypukly demonstrace proti vládě, protože Íráncům se nelíbí, že byla příčina neštěstí zatajována. Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf dnes řekl, že se národu lhalo.

Rúhání v dnešním televizním projevu řekl, že "lidé chtějí mít jistotu, že s nimi úřady jednají upřímně a že jim lze důvěřovat". Požádal ozbrojené síly, aby se "omluvily a vysvětlily lidem, co se stalo". Podle něj musejí lidé pochopit, že nikdo nechce nic skrývat.

Podle dnešní zprávy agentury Reuters se Íránci na sociálních sítích svolávají k dalšímu protestu.

V Íránu se budou v únoru konat parlamentní volby a zřejmě právě k voličům směřovala dnešní Rúháního slova: "Naším pánem je národ a my jsme jeho služebníci. Služebník se musí k pánovi chovat čestně a s pokorou. Lidé si přejí pestrost."