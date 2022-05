Ukrajinská města včetně Lvova zasáhly ruské rakety, poprvé i Zakarpatsko

"Situace v Podněstří zůstává složitá. Jednotky ruských vojsk jsou nadále v plné bojové pohotovosti. Koná se příprava k evakuaci rodin důstojníků skupiny ruských vojsk," uvedlo ukrajinské velení bez dalších podobností.

Z hlášení dále vyplývá, že se situace na frontách na Ukrajině během uplynulého dne zásadně nezměnila: pokračuje ostřelování a bombardování Charkova, ruské jednotky se stále pokoušejí útočit jižně od Izjumu s cílem obklíčit ukrajinská vojska v Donbasu, k Izjumu Rusové také přesunuli jednotky těžkých minometů a raketometů. Hlavní úsilí je ale soustředěno na severní část fronty v Donbasu. Pokračuje ostřelování oceláren Azovstal v Mariupolu. Boje a ostřelování pokračují bez velkých změn na frontě mezi Chersonem a Mykolajivem.

Úřady neuznávaného Podněstří, ovládaného separatisty s vazbami na Rusko, v posledních dnech obviňují Ukrajinu ze série incidentů, které označují za teroristické útoky na vojenskou i civilní infrastrukturu. V Podněstří jsou rozmístěny ruské jednotky a panují obavy, že by mohly posloužit k otevření nové fronty proti Ukrajině.

Kyjev poukazuje na to, že incidenty v Podněstří se odehrály poté, co velení ruské armády zveřejnilo plán ovládnout východ a jih Ukrajiny, a vytvořit tak pozemní most s Podněstřím. V Moldavsku panují obavy, že by se na jeho území mohla přenést válka na Ukrajině. Prezidentka Maia Sanduová dříve uvedla, že za incidenty stojí podněsterské "proválečné frakce" a že útoky jsou pokusem o vyostření napětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že hodnocení Sanduové plně sdílí.

Podněstří, převážně ruskojazyčný pás území na levém břehu řeky Dněstr se zhruba půl milionem obyvatel, se odtrhlo od Moldavska v roce 1990 v obavách ze sjednocení Moldavska s etnicky a jazykově spřízněným Rumunskem.

Od mírové dohody z roku 1992, která ukončila boje mezi separatisty podporovanými Moskvou a moldavskými vládními vojsky, tam Rusko udržuje vojenský kontingent zhruba 1500 vojáků.